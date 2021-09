Von Anne-Beatrice Clasmann

Berlin. Mit einer Konferenz zum Thema "Extremismus und Sozialisation" ist ein vom Bundesamt für Verfassungsschutz gegründetes neues Zentrum für Analyse und Forschung (ZAF) erstmals öffentlich in Erscheinung getreten. Die Forschungsstelle, die einer Verbesserung der Analysefähigkeit des Inlandsgeheimdienstes dienen soll, ist allerdings noch im Aufbau.

Der Verfassungsschutz müsse immer "auf der Höhe der Zeit sein", sagte Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang am Donnerstag zu Beginn der Konferenz. Als Beispiel für eine neue Entwicklung nannte er die sogenannten Querdenker-Proteste seit Beginn der Corona-Pandemie. Dazu müsse seine Behörde verstehen, "was an den Rändern dieser Proteste geschieht", so Haldewang weiter.

Dem Verfassungsschutz zufolge soll es für das ZAF einen unabhängigen wissenschaftlichen Beirat geben. Außerdem wurden Leitlinien für die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen festgelegt. Das ist nicht trivial, weil die Arbeit des Verfassungsschutzes größtenteils im Verborgenen stattfindet.

Bei der Konferenz, an der Forscher verschiedener Hochschulen teilnehmen, geht es vor allem um Rechtsextremisten und Islamisten und konkret darum, welche Faktoren eine Radikalisierung begünstigen. Aus Gesprächen mit verurteilten islamistischen Terroristen habe er festgestellt, dass die "Angst vor der Hölle" bei einigen von ihnen ein Antriebsfaktor gewesen sei, berichtete ein Vortragender. Michaela Pfundmair von der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung betonte, das Gefühl, aus einer Gruppe ausgeschlossen zu sein, spiele sowohl bei radikalen Islamisten als auch bei Rechtsextremisten eine wichtige Rolle.

Der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser begrüßte die Gründung des neuen Zentrums. "Es ist gut, wenn sich der Verfassungsschutz stärker für externen Sachverstand aus der Wissenschaft öffnet", sagte der Bundestagsabgeordnete.

Kritik am Konzept

Anfang September hatten einige Wissenschaftler das Konzept kritisiert. In einem von ihnen veröffentlichten Papier mit dem Titel "Einspruch", heißt es, Kooperationspartner liefen Gefahr, als Zulieferer "für behördlich vorgegebene Ziele eingesetzt zu werden, ohne die Gesamtheit der Datenerhebungen, Publikationen und Interpretationen gleichberechtigt mitbestimmen zu können".

Außerdem sei zu erwarten, "dass die Entgrenzung zwischen behördlich kontrollierter und freier wissenschaftlicher Recherche und Dokumentation bei einem Teil der beforschten Individuen und Gruppen erhebliches Misstrauen hervorrufen und die Auskunftsbereitschaft seitens der Beforschten mindern wird". Zu den Unterzeichnern zählen auch Rechtsextremismusforscher Matthias Quent und Heike Radvan von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, die sich auch mit Rechtsextremismusprävention beschäftigt.

Jérôme Endrass, Leiter der Arbeitsgruppe Forensische Psychologie an der Universität Konstanz, hat in der Kooperation mit Sicherheitsbehörden nach eigenen Angaben keine schlechten Erfahrungen gemacht. Er hat an der Entwicklung eines Analysewerkzeugs des Bundeskriminalamtes (BKA) zur Risikoeinschätzung islamistischer Terror-Gefährder (RADAR-iTE) mitgewirkt. Endrass sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Zusammenarbeit mit einer solchen Behörde eröffne für Forschende die Möglichkeit, "sich an etwas zu beteiligen, was eine hohe praktische Relevanz hat". Das sei ihm persönlich sehr wichtig, zumal es auch darum gehe, Menschen, bei denen es unwahrscheinlich sei, dass sie Straftaten begehen, aus dem System "herauszufiltern". Außerdem erhielten die an solchen Projekten beteiligten Wissenschaftler eine gute Datengrundlage für ihre Forschung.

Der Nachteil? "Man kann seine Ergebnisse nicht so publizieren, wie man möchte", sagte Endrass. Beispielsweise ist darüber, welche biografischen Daten und persönlichen Erfahrungen bei Islamisten dazu führen können, dass sie von RADAR-iTE als Hochrisiko-Person identifiziert werden, öffentlich praktisch nichts bekannt.