Von Christian Altmeier

Heidelberg. Der Militärhistoriker Philipp Vogler ist bei der Luftbilddatenbank Dr. Carls in Estenfeld unter anderem für die Auswertung historischer Un-terlagen für Kampfmittelvorerkundungen zuständig. Vogler promoviert am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Hintergrund Zur Zerstörung deutscher Städte und Industrieanlagen benutzten die Alliierten im Zweiten Weltkrieg eine Vielzahl unterschiedlicher Bomben. Ein Überblick über einige Typen: > Luftminen waren besonders große Exemplare, die mit ihren Druckwellen Häuserwände, Dächer und Fenster wegsprengten. Große Luftminen, die bis zu fünf Tonnen wiegen konnten, ebneten ganze Häuserblocks ein und wurden deshalb auch "Blockbuster" ("Wohnblock-Knacker") genannt. > Stabbrandbomben wurden meist in einer zweiten Welle nach den Sprengbomben abgeworfen. Die etwa einen halben Meter langen Sprengkörper wogen pro Stück nur 1,7 Kilogramm. Die in großer Stückzahl abgeworfenen Stabbrandbomben brannten mehrere Minuten lang unter Temperaturen von bis zu 2500 Grad. > Phosphorbomben waren Flüssigkeits-Brandbomben, die teilweise Phosphor als Zünder und ansonsten ein gelartiges Gemisch aus brennbaren Flüssigkeiten enthielten. Das zähe Gel blieb überall kleben und war kaum zu löschen. Gelang dies doch, sorgte der Phosphor dafür, dass sich das Gemisch beim Kontakt mit Luft erneut entzündete. > Streubomben waren Behälter, die eine größere Anzahl kleinerer Bomben, sogenannte Bomblets, enthielten, die diese nach dem Abwurf verstreuten. Mit einer Streubombe sollte eine größere Fläche gleichmäßig getroffen werden. Die Zahl der Blindgänger war bei den Bomblets jedoch besonders hoch.

Herr Vogler, 74 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs sind die Altlasten des Krieges noch immer nicht getilgt. Warum dauert das so lange?

Zum einen ist einfach unglaublich viel an Bomben und anderen Kampfmitteln über Deutschland abgeworfen worden. Zum anderen fehlt es an einer bundesweiten Aufzeichnung darüber, wo und wie viele Blindgänger bisher schon geräumt worden sind. Es hat seit dem Krieg ja unzählige Räumaktionen gegeben, die leider nur selten koordiniert stattgefunden haben. Die Kampfmittelbeseitigung ist übrigens bis heute Ländersache.

Wie viele Blindgänger liegen denn noch im Boden?

Das lässt sich nur grob schätzen. Aber man geht davon aus, dass noch etwa 100.000 Tonnen Blindgänger übrig sind. Das entspricht mehreren hunderttausend Bomben.

Lässt sich sagen, wo sich die meisten dieser Blindgänger befinden?

Die meisten Bombardements gab es auf militärisch relevante Ziele, wie etwa Großstädte, Bahnhöfe und auf industrielle Anlagen. Dort finden sich daher auch die meisten Blindgänger. Das lässt sich aufgrund der Luftaufnahmen auch gut nachweisen. Aber auch vermeintlich periphere Gebiete waren häufig von Fehlabwürfen oder kleineren Angriffen betroffen.

Wer hat diese Luftaufnahmen denn angefertigt?

Hauptsächlich stammen diese Aufnahmen von der britischen und der amerikanischen Luftwaffe. Wir haben meistens Aufnahmen von vor, während und nach einem Angriff und können daher oft gut erkennen, wo und wie viele Bomben abgeworfen worden sind.

Und wozu dienten die Aufnahmen?

Die Bilder der Aufklärer dienten zunächst dazu, Ziele für die Bombardements ausfindig zu machen und sich einen Überblick über die Feindaktivität vor Ort zu verschaffen. Während der Bombardements gab es auch Kameras in den Bombern, die den Abwurf dokumentiert haben. Am folgenden Tag wurde dann häufig noch einmal eine Ergebniskontrolle geflogen, um zu schauen, was tatsächlich getroffen wurde. Daher verfügen wir heute über die Vorher- und Nachher-Aufnahmen.

Und anhand dieser Bilder wird heute aktiv nach Blindgängern gesucht?

Ja, genau. Wir legen die Bilder übereinander und können so erkennen, an welchen Stellen es einen Verdacht auf Blindgänger gibt. Gleichzeitig überprüfen wir anhand der Beladungslisten der Bomber, welche Bombentypen abgeworfen wurden und welche Zünder verwendet wurden. Hinzu kommen dann noch Bodenkriegsereignisse, wie zum Beispiel Minenfelder. Wir versuchen also, möglichst ganzheitlich herauszufinden, wo noch Munitionsreste im Boden sind.

Ist das denn ein rein deutsches Problem oder befinden sich auch andernorts noch viele Blindgänger im Boden?

Ähnliche Probleme gibt es auch in anderen Staaten wie etwa Frankreich oder Polen. Ich weiß allerdings nicht, ob dort auch aktiv danach gesucht wird. In den Niederlanden, die auch sehr stark bombardiert worden sind, geschieht das auf jeden Fall. Und wir werten auch Daten für Österreich aus, wo es starke Bombardements etwa rund um Wien, Linz oder Salzburg gegeben hat.

Gibt es auch internationale Bemühungen, Blindgänger beziehungsweise Kampfmittel zu bergen?

Ja, ein internationales Problem ist zum Beispiel die Munition auf dem Meeresgrund. Teilweise wurden Lagerbestände, vor allem chemische Kampfstoffe, nicht direkt vernichtet, sondern einfach in Nord- und Ostsee verklappt. Es gibt daher internationale Initiativen, um diese Kampfmittel ausfindig zu machen und zu heben, da diese durch den Zersetzungsprozess zu einem erheblichen Umweltproblem werden.