Berlin. Das klingt erstmal nicht gut. "Wir haben kein Bild von ihrem Europa bekommen. Ganz konkret: Wofür sie brennt? Wofür sie kämpfen will", sagt die FDP-Europaabgeordnete Nicola Beer gestern über Ursula von der Leyen. Kommenden Dienstag soll das Europäische Parlament über die deutsche Bewerberin für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten abstimmen. Aber Beer und die FDP-Abgeordneten haben da noch ein "paar offene Fragen" in einem Brief zusammengestellt. Bis Montag erwarten sie eine Antwort, sonst droht eine Ablehnung. Auch die Grünen haben sich gegen von der Leyen positioniert. "Nach den Anhörungen stehen ihre Chancen eher schlechter als besser", so der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold. Auch die SPD bleibt hart.

Am Dienstag, 18 Uhr, muss sich von der Leyen dem Votum der Europaparlamentarier stellen. Zuvor wird sie um 9 Uhr im Straßburger Plenum ihre Bewerbungsrede halten. Es gibt nur einen Wahlgang, in geheimer Abstimmung benötigt die Bewerberin die absolute Mehrheit, das sind 376 von 751 Stimmen. Christdemokraten, Liberale und Sozialdemokraten haben sich auf dem EU-Sondergipfel Anfang des Monats auf ein Personalpaket geeinigt und die Spitzenjobs untereinander verteilt: Die Sozialdemokraten erhalten den Parlamentsvorsitz, die Liberalen die Nachfolge für Donald Tusk und die Christdemokraten Ursula von der Leyen den Kommissionsvorsitz. Wenn das Parlament zustimmt.

Solle die Dreier-Allianz halten, hätte die deutsche Bewerberin eine satte Mehrheit von mehr als 440 Stimmen. Aber die SPD und ihre 16 Abgeordnete rücken von dem Deal ab. Die deutschen Sozialdemokraten machen im Europaparlament Stimmung gegen von der Leyen. Vor der Anhörung in der sozialdemokratischen Fraktion zirkulierten Schreiben mit den politischen Altlasten der Ministerin, die Affäre um überteuerte Beraterverträge im Verteidigungsressort etwa. Die Parteispitze erklärte allerdings laut einem Medienbericht von Donnerstagabend, nichts von dem Papier gewusst zu haben.

Unmut herrscht auch in der FDP. "Ich glaube, ihr Problem ist ein bisschen, dass sie von ganz rechts bis ganz links es allen recht machen möchte", so Nicola Beer. Doch die Liberalen wollen eher den Preis für ihre Zustimmung in die Höhe treiben. Der ist: Eine herausgehobene Stellung für die liberale Kommissarin Margrethe Vestager. Der Grüne Giegold bringt sie sogar als Kommissionschefin ins Spiel, sollte von der Leyen scheitern.

Die SPD bleibt mit Blick auf die CDU-Politikerin unversöhnlich. Von "inhaltlichen Leerstellen" spricht der niedersächsische Europaabgeordnete Tiemo Wölken und fügt hinzu: Das "macht deutlich, warum ich sie nicht wählen kann und werde". So schielt von der Leyen auch nach rechts. Die Fidesz-Partei des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban - offiziell von der Mitgliedschaft in der christdemokratischen Parteienfamilie EVP suspendiert - stellt 13 Abgeordnete. Vorsorglich ist Fidesz schon mal mit einem Vizepräsidentenamt belohnt worden. Auch die polnische Regierungspartei PiS ist von der siebenfachen Mutter angetan.

In Berlin wird die Stimmung und Stimmungsmache auf EU-Ebene genau beobachtet. Das Regierungsbündnis aus CDU, CSU und SPD ist ohnehin fragil. Doch eine Koalitionsfrage ist die Personalie wohl nicht: An Neuwahlen haben weder Union noch SPD ein Interesse.