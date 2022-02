Von Alexander Rechner

Freiburg.Stephan Burger (59, Foto: zg) ist Erzbischof von Freiburg und spricht über die katholische Kirche nach dem Missbrauchsgutachten aus dem Erzbistum München und Freising.

Herr Erzbischof Burger, wieso fällt es dem Klerus so schwer, Verantwortung zu übernehmen?

Man muss hier differenzieren zwischen dem relativ kleinen Kreis von Tätern und dem Klerus insgesamt. Wobei ich nicht missverstanden werden will, jeder einzelne Täter ist ein Täter zu viel. Bei den Priestern heute stelle ich eine große Betroffenheit fest. Und viele Priester, die ihre Arbeit ordentlich und zur Zufriedenheit ihrer Gemeinden leisten, leiden auch darunter, gleichermaßen mit den Tätern unter Generalverdacht gestellt zu werden.

Manche Bischöfe sehen die Kirche in ihrer größten Krise seit Jahrhunderten. Hat die Kirche noch eine Zukunft?

Die Kirche in Deutschland befindet sich zweifelsfrei in einer großen Krise. Um die Zukunft unserer Kirche ist mir aber nicht bang. Krisen gab es in der 2000-jährigen Geschichte immer wieder. Aber Kirche ist lebendig, ich denke vor allem an die 300.000 Ehrenamtlichen im katholischen Bereich allein im Erzbistum Freiburg. Außerdem werden wir gebraucht: In Ausnahmesituationen wie beim Amoklauf in Heidelberg haben Seelsorgende Trost gespendet und Menschen in ihrer Not begleitet. Dabei dürfen wir nicht vergessen: Die Kirche hat den Auftrag, die Botschaft Jesu in die Welt zu tragen. Dieser Auftrag Jesu gilt immer noch!

Wie halten Sie von der Äußerung des emeritierten Papstes Benedikt XVI., wonach es kein Missbrauch sei, wenn sich ein Priester vor einem Kind entblöße und onaniere, denn er berühre dabei das Kind nicht?

Für mich als Bischof geht es darum, das Leid der Betroffenen an erste Stelle zu setzen und zu versuchen, die Erfahrungen der Betroffenen so weit wie möglich nachzuvollziehen. Die Äußerungen von Benedikt XVI. fand ich deshalb irritierend, weil für mich nicht klar ist, ob es für ihn um eine rechtliche, sprich justiziable Einordnung ging. Für mich handelt es sich bei solchen Fällen eindeutig um Missbrauch.

Kardinal Reinhard Marx sagt, jeder kirchliche Verantwortungsträger solle sich fragen: Wo habe ich mich schuldig gemacht und welche Konsequenzen muss ich ziehen? Inwiefern haben Sie diese Fragen auch schon für sich selbst beantwortet?

Natürlich habe ich mich das selbst gefragt. Das Gutachten der unabhängigen AG Aktenanalyse für die Erzdiözese Freiburg liegt noch nicht vor. Deshalb ist es für einzelne Schlussfolgerungen noch zu früh. Grundsätzlich gilt: Sexueller Missbrauch ist Verrat am Evangelium. Wer in diesem Kontext im Erzbistum Freiburg etwas verbrochen hat, steht in besonderer Verantwortung und muss sich mit Konsequenzen auseinandersetzen.

Und das heißt?

Das hängt von den jeweiligen Personen, die gegebenenfalls involviert sind, ihren Aufgaben und Funktionen ab.

Immer mehr Menschen treten aus der katholischen Kirche aus. Können Sie diese Entscheidung verstehen?

Emotional kann ich das nachvollziehen. Diese Entwicklung beschäftigt mich sehr. Jeder einzelne Austritt schmerzt, weil damit wieder ein Mensch der Kirche den Rücken kehrt, der bereichernd und inspirierend seinen Beitrag in dieser Kirche einbringen könnte. Ich glaube auch nicht, dass diese Entwicklung so schnell ein Ende nimmt. Aber es lohnt sich, in der Kirche zu bleiben und gemeinsam für eine gute Zukunft zu arbeiten oder auch darum zu ringen. Schließlich geht es um nichts Geringeres als um die Botschaft Jesu selbst, die uns aufgetragen ist.

Wollen Sie sich künftig für Reformen starkmachen?

Kirche verändert sich seit 2000 Jahren immer wieder, weil sich Gesellschaften und Lebensumstände ändern und weil sich wissenschaftliche wie kulturelle Entwicklungen ergeben. ‚Prüft alles und das Gute behaltet‘ hat schon Paulus gesagt. Dies gelingt meiner Überzeugung nach aber nicht durch radikale Umbrüche. Ich setze auf viele, auch kleinere Schritte, um die Zukunft gestalten zu können, sodass möglichst viele Katholikinnen und Katholiken mitgehen können. Mein Auftrag ist es, Brücken zu bauen und keine Lagerbildung voranzutreiben.

Mit der Initiative #OutInChurch haben sich 125 Beschäftigte der katholischen Kirche als queer geoutet. Was halten Sie davon?

Die Erfahrungen der Teilnehmenden an der Initiative haben mich berührt und beschäftigen mich auch. Ich sehe ihre Schicksale, ihre Leidenswege – übrigens auch jener, die nicht an der Aktion öffentlich beteiligt waren.

Müssen diese Angestellten in Freiburg mit Konsequenzen rechnen?

Niemand, der aus dem Bereich der Erzdiözese Freiburg bei der Initiative mitgemacht hat, muss wegen der Beteiligung arbeitsrechtliche Konsequenzen fürchten.

Ist es aus Ihrer Sicht Zeit für eine Priesterweihe für Frauen?

Ich respektiere die Strömungen, die sich dafür aussprechen. Die aktuelle Krise der Kirche oder der Priestermangel allein werden aber hier nicht einfach eine Veränderung der kirchlichen Lehrmeinung herbeiführen. Zumal diese Frage auf weltkirchlicher Ebene zu entscheiden ist. Ich persönlich tue mir aufgrund meiner Prägung und meiner theologischen Reflexion eher schwer in dieser Frage.