Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Professor Claudia Kemfert, Energieökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaft.

Frau Kemfert, ehemalige Mitglieder der Kohlekommission werfen der Bundesregierung Wortbruch vor. Der mühsam geschlossene Kompromiss werde einseitig wieder aufgekündigt und nicht umgesetzt. Teilen Sie diese Kritik?

Die Kritik einiger Mitglieder der Kohlekommission ist absolut berechtigt, da der mühselig ausgehandelte Kompromiss in wesentlichen Punkten nicht umgesetzt wird: Kraftwerke werden zu spät abgeschaltet, daher werden die Pariser Klimaziele nicht erfüllt. Zudem führt die Laufzeitverlängerung einiger Kohlekraftwerke zu einer Senkung der CO2-Preise, was wiederum Investitionen in Klimaschutz unattraktiver macht. Dann wird auch noch entgegen der Empfehlung ein neues Kohlekraftwerk ans Netz angeschlossen und unnötigerweise weitere Tagebaue abgebaggert, die hätten erhalten werden können. Zudem wird zu wenig getan, um den Anteil Erneuerbarer Energien ansteigen zu lassen.

Lässt sich so das Ziel erreichen, bis 2030 den Anteil der Erneuerbaren Energien auf 65 Prozent zu erhöhen?

Eindeutig nein, der Ausbau insbesondere der Windenergie ist nahezu zum Erliegen gekommen. Aber auch die anderen erneuerbaren Energien werden zu langsam ausgebaut. Das Tempo des Ausbaus muss mindestens verdreifacht werden, um in keine Ökostrom- und Versorgungslücke zu laufen.

Wie lässt sich die Ökostrom-Lücke schließen?

Indem man die Abstandsregelungen bei Windenergie abschafft und keine neuen einführt und gleichzeitig finanzielle Beteiligungsmodelle für Regionen und Kommunen ermöglicht. Zudem muss der Ausbaudeckelt für Solarenergie sofort abgeschafft werden und insgesamt die Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien samt Flexibilität, Systemoptimierung, Digitalisierung deutlich verbessert.

Warum steigt der Strompreis schon wieder?

Weniger die Kosten der Erneuerbaren Energien als die hohen Netzentgelte, gerieben durch planwirtschlichen Netzausbau samt Traumrenditen für Netzbetreiber treiben den Strompreis nach oben. Zudem zahlen die Stromkunden nun auch noch hohe Entschädigungszahlungen für unrentable Kohlekraftwerke.

Ist das Tempo beim Bau der Stromtrassen aus Ihrer Sicht ausreichend?

Wichtiger als der Ausbau der Stromtrassen ist die Förderung der Stromspeicher. Netzengpässe sind nicht schädlich, sondern nützlich: Statt Windanlagen abzuregeln und zu entschädigen, sollte eine Belohnung für die Herstellung von Wasserstoff oder Power to Gas gezahlt werden. Dies wäre im Sinne der Energiewende volkswirtschaftlich lohnender.

Haben die Pläne zur Beschleunigung und Planungsvereinfachung des Wirtschaftsministeriums und der Netzagentur nicht gewirkt?

Kaum, es ist ja auch der falsche Ansatz. Mehr Marktwirtschaft statt Planwirtschaft wäre beim Netzausbau effizienter. Genau wie die erneuerbaren Energien sollten auch die Stromnetze künftig mittels Ausschreibungen geplant und gefördert werden. Mit gezielten Ausschreibungen ließen sich die Netzkosten nahezu halbieren, wie unsere Studie zur Untersuchung einer kosteneffizienten Netzanbindung für Offshore Windenergie zeigt. So ließe sich auch der Strompreis deutlich senken.

Ist die Planung für den Netzausbau überdimensioniert, wie der Bund für Umwelt- und Naturschutz kritisiert?

Zahlreiche Studien belegen, dass der Netzausbau überdimensioniert ist, insbesondere wenn der Kohleausstieg realistisch einbezogen wird. Mit Ausschreibungen ließe sich der wahre Stromtrassen-Bedarf leicht ermitteln, wie der reale Netzausbaubedarf wirklich ist. Wir benötigen eine transparente und wettbewerbliche Ermittlung des Stromtrassen-Bedarfs. Wenn die Traumrenditen für Netzbetreiber sinken und mehr Kostenwettbewerb eintritt, wird der Ausbaubedarf sicherlich sehr schnell dem wirklich für die Energiewende notwendigen Maß angepasst werden.