Von Birgit Reichert und Harald Tittel

Trier/Mainz. Der Anschlag in Halle war für alle ein Schock - das Leben in der jüdischen Gemeinde in Trier hat er aber nicht verändert: "Wir haben keine Angst. Wir treffen uns wie bisher und feiern unsere Gottesdienste", sagte die Vorsitzende der Gemeinde, Jeanne Bakal. Keiner der Mitglieder habe gesagt, er komme jetzt nicht mehr zur Synagoge, weil er verängstigt sei, sagt die 51-Jährige, die im saarländischen St. Wendel wohnt.

Sicherheitsmäßig sei die Synagoge seit Jahresanfang schwer aufgerüstet worden. Es gebe eine Schleuse aus schusssicherem Glas am Eingang, Videokameras sollten in diesen Tagen angebracht werden. Es gebe Alarmknöpfe, Gitter vor den Fenstern, am Parkplatz seien ausfahrbare Poller oder eine Schranke geplant.

Im Kampf gegen Antisemitismus gebe es "viele Chancen, indem man zu Dialogen einlädt" sagte Gennadiy Nayfleysh (24), Leiter des Jugendzentrums, der in Mannheim technische Logistik studiert. "Das ist der Klassiker, aber meiner Meinung nach immer noch am effektivsten." Das werde schon viel gemacht. "Es müssten aber noch mehr Dialoge sein", sagte er. Bakal fügte hinzu: "Was schützen hilft, ist Dialogpolitik. Und mental noch weiter die Türen öffnen."

Auch Aufklärung sei wichtig, sagte Nayfleysh. Oft werde das Judentum mit Israel quasi gleichgestellt: "Die Leute vergessen, dass die Religion im Prinzip nichts mit dem Staat und der Politik dort zu tun hat." Auch er betonte, nach Halle habe sich sein Alltag nicht geändert. "Klar machen wir uns Gedanken und Sorgen über die aktuelle Situation, über den Antisemitismus. Aber es war nicht der erste Vorfall und es wird auch leider nicht der letzte gewesen sein."

Das Ziel der Rechtsextremen sei, den Juden Angst einzujagen - dass sie sich abschotteten und "eine geschlossene jüdische Gemeinde werden", sagt der Vorsitzende des Landesverbands der jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz, Avadislav Avadiev. "Wenn wir das machen, würde das heißen, dass diejenigen, die das wünschen, gewonnen haben."

Nur knapp ein Drittel der Menschen jüdischen Glaubens seien Mitglied in den fünf jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz. "Manche sagen mir offen, dass sie sich nicht bei den Gemeinden melden wollen." Viele glaubten nicht, "dass man Antisemitismus hier bekämpfen kann", so Avadiev. "Das ist tragisch, aber Fakt."

Antisemitismus sei ein ständiger Begleiter, sagt auch Jeanna Bakal, die vor 25 Jahren mit ihrer Familie aus Moldawien nach Trier kam. Aber es gebe auch "Brückenbauer": junge Menschen, die in Schulklassen von ihrem Glauben und Leben erzählen. Wie zum Beispiel ihre Tochter Thaissja Bakal (19). Für sie war der Anschlag in Halle auch schockierend. Jedoch fremdelt sie mit den Reaktionen: "Ich finde es seltsam, dass Blumen vor unserer Synagoge abgelegt wurden." Auch wenn sie wisse, dass das gut gemeint sei. Und von "jüdischen Mitbürgern" zu sprechen, gehe gar nicht. "Wir sind jüdische Bürger."