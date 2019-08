Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Am Morgen danach geben sich beide Seiten zufrieden und sind voll des Lobes über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses. Nach monatelangem Streit hat es am Sonntagabend etwas Bewegung gegeben. Ein Maßnahmenpaket gegen hohe Mieten und Wohnungsnot, ein Übereinkommen beim Solidaritätszuschlag, und auch bei der Grundrente soll ein Kompromiss gefunden werden, eine Arbeitsgruppe mögliche Lösungen prüfen. Ein wenig schwarz-rote Harmonie nach dem Koalitionsgipfel im Kanzleramt. Zwei Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg will die Groko Handlungsfähigkeit demonstrieren. "Ein positiver Tag" sei das gewesen, blickt CSU-Chef Markus Söder zurück. Der "Wille zum Handeln" sei erkennbar. Jetzt gehe es darum, "zu liefern", erklärte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus. Bei einigen Punkten seien sich Union und SPD "sehr sehr einig".

Viel Lob von Unionsseite gestern für die SPD-Partner. Und auch die Genossen sind zufrieden. "Ich spüre in der Koalition einen Willen, wirklich voranzukommen", sagte SPD-Interims-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel. Viele in der SPD hätten verstanden, "dass wir uns zusammenraufen müssen und dass wir das auch tun".

Dabei gab es einmal mehr beim Spitzentreffen der Partei- und Fraktionschefs mit Kanzlerin Angela Merkel keinen großen Wurf, sondern nur kleine Schritte: Nach viereinhalb Stunden verließen die Teilnehmer am Sonntag kurz nach 22 Uhr schließlich wieder das Kanzleramt. Fortsetzung folgt.

Mit einem Maßnahmenbündel will die GroKo "bezahlbare Mieten sichern". Dafür soll die Mietpreisbremse um fünf Jahre bis 2025 verlängert werden. Zu viel gezahlte Miete könnte bei Verstößen 30 Monate rückwirkend zurückgefordert werden. Geringere Maklergebühren beim Kauf von Wohneigentum und eine Begrenzung der Umwandlung von Miet- zu Eigentumswohnungen sollen dazu beitragen, die Situation auf dem Wohnungsmarkt zu entspannen. Außerdem ist eine Förderung für die Umwandlung von Brachland zu Bauland geplant.

Weiter keine Einigung gibt es bei der geplanten Grundrente. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) sollen in den nächsten zwei Wochen ein Grundsatzpapier mit Fakten erstellen, eine Arbeitsgruppe schließlich nach einem möglichen Kompromiss suchen. Die SPD besteht weiter auf eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, die Union lehnt dies ab. "Wir sind lösungsorientiert", versichert Arbeitsminister Heil.

Auch der Streit um den Solidaritätszuschlag scheint beigelegt zu sein. Bereits am Mittwoch soll das Bundeskabinett dem Konzept von Finanzminister Olaf Scholz für einen teilweise Soli-Abbau zustimmen. "Mehr war mit der SPD nicht machbar", sagte CSU-Chef Söder gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion (siehe Interview S. 11).

Über ein gemeinsames Klimaschutzkonzept soll das Klimakabinett dann am 20. September entscheiden. Zuvor wird der Koalitionsausschuss am 2. und 13. September darüber beraten. Die von der SPD geforderte CO2-Steuer wird von der Union weiterhin abgelehnt.

Spätestens Mitte Oktober könnte es dann ernst werden für die GroKo und eine Vorentscheidung über ihre Zukunft fallen. Dann nämlich wollen Union und SPD eine Zwischenbilanz ihrer Arbeit ziehen. Wird dann das Schicksal der schwarz-roten Regierung besiegelt? In der SPD mehren sich die Stimmen, die einen Ausstieg aus dem Bündnis fordern. Spätestens beim Bundesparteitag im Dezember wird es eine Entscheidung geben. Dann sollen die SPD-Delegierten über die Bilanz und den Fortbestand der Groko entscheiden. Liefert die Koalition bis dahin, wären das Argumente für die Befürworter einer Fortsetzung des Bündnisses. Mit Sorge blickt man bei der Union allerdings auf den Zustand des Koalitionspartners SPD und die Kandidatenkür für den Parteivorsitz. Dass sich jetzt mit Finanzminister und "Mister Groko" Olaf Scholz ein Befürworter von Schwarz-Rot um den SPD-Vorsitz bewirbt, sehen die Spitzen von CDU und CSU als positives Signal und wünschen ihm "viel Glück".