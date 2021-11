Von Harald Raab

Jerusalem. In keinem anderen Land der Welt dürfte der Koalitionsvertrag der künftigen deutschen Ampelregierung so sorgfältig gelesen worden sein wie in Israel. Schwenkt die deutsche Israelpolitik auf den zunehmend kritischen europäischen Mainstream ein oder wird der Kurs Angela Merkels ("Die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen Staatsräson") beibehalten? Inklusive der Waffenlieferungen, die nach den USA den größten Teil des Imports von Kriegsgerät und -technologie in Israel ausmachen?

Im 177-seitigen Koalitionsvertrag finden sich Hinweise in beide Richtungen: Einerseits eine Garantie für das Recht Israels auf staatliche Integrität und Selbstverteidigung. Daneben aber auch die Forderung nach einem Stopp des Siedlungsbaus im Westjordanland. Er wird als "illegal" gebrandmarkt. Die Ampel-Parteien halten an einer Zwei-Staaten-Lösung fest.

Genau unter die Lupe genommen werden die Haltung der beiden Parteien SPD und Grüne zu Israel. Ist in deren Meinungsspektrum doch deutlich mehr Anteilnahme am Schicksal der Palästinenser als an der Gefährdung des israelischen Staates präsent, inklusive der Ablehnung der über 50 Jahre währenden Besatzung des Westjordanlandes. Dazu kommt, dass die Grünen schwerlich von ihrer friedensbewegten Forderung abweichen können: keine Waffen in Krisengebiete zu exportieren.

Groß ist das Interesse deshalb an Deutschlands künftiger Außenministerin, Annalena Baerbock. In Israel ist die grüne Spitzenpolitikerin ein unbeschriebenes Blatt. Ausgegraben wurden von ihr Äußerungen zu Waffenlieferungen an Israel aus dem Jahr 2018. Damals hatte sie sich gegen den Verkauf von deutschen U-Booten ausgesprochen. Ein Sprecher der Grünen präzisierte: Der Deal sei inakzeptabel, weil die U-Boote zum Einsatz für Atomwaffen genutzt werden können. Begrüßt wird Baerbocks Ablehnung eines pauschalen Boykotts Israels durch die BDS-Bewegung. Die massiven Raketenangriffe aus dem Gaza-Streifen bei der letzten Auseinandersetzung in diesem Frühjahr hat sie entschieden verurteilt.

Die Zeit arbeitet nicht gerade für Israel. Man realisiert: Auch in Deutschland nimmt in der jüngeren Generation das Verständnis für ein historisch bedingtes besonderes Verhältnis zu Israel ab. Der sich daraus ergebenden Zurückhaltung fühlen sich immer weniger Menschen verpflichtet. Wie überall in Europa wird der Umgang der israelischen Staatsmacht mit den Palästinensern als Unrecht empfunden.

Dieses Paradigmenwechsels ist man sich in der israelischen Politik neuerdings bewusst. Alle Israel-Kritik mit dem Verdacht abzuwehren, dahinter stecke ausschließlich Antisemitismus, wird zunehmend als kontraproduktiv erkannt – sieht man von dem nach wie vor starken rechten Block ab. Israels Außenminister Jair Lapid hat deshalb zu einem differenzierteren Umgang mit Israelkritik aufgefordert. Er tut dies in der Sorge, dass sich sein Land ansonsten in der westlichen Welt weiter isoliert.

Das Dilemma der Acht-Parteien-Koalition ist, dass mit Ausnahme der arabischen Partner und der beiden kleinen linken Koalitionäre, Meretz und Arbeiterpartei, niemand eine Zwei-Staaten-Lösung will. Auch Israels Bevölkerung bevorzugt mehrheitlich den Status quo. Jedoch wird die von Ministerpräsident Naftali Bennett gegenüber Bundeskanzlerin Merkel bei deren Abschiedsbesuch in Israel aufgestellte Begründung immer weniger in der Welt verstanden: Ein eigener Palästinenserstaat würde sehr schnell zum Terrorstaat mutieren. Deshalb müsse er verhindert werden.