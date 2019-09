Unmengen an Abfällen schwimmen auch in einem Nebenfluss des Amazonas in Brasilien herum. Foto: Getty Images

Von Benjamin Auber

Heidelberg. Massen an Plastik, Müll, Verpackungen aller Art oder sogar Waschmaschinen schwimmen in den Flüssen dieser Welt umher. Hintergründe:

Welche Flüsse sind die dreckigsten? Forscher vom Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ haben ermittelt, dass die größten Plastikmengen vor allem in asiatischen Gewässern zu finden sind. Der Jangtse (China) führt 333.000 Tonnen Plastik jährlich, gefolgt vom Ganges (Indien, Bangladesh) mit 115.000 Tonnen und dem Xi (China) 73.900 Tonnen. Der Amazonas (Brasilien) liegt auf Platz sieben, der Niger (Nigeria) folgt auf Rang neun. Ungefähr 20 Prozent des Plastiks werden durch die Flüsse in unsere Ozeane geleitet. "Der Großteil des Mülls stammt allerdings aus küstennahen Gebieten", sagt Christian Schmidt vom UFZ.

Warum ist das Problem in Asien so groß? Das liegt vor allem daran, dass kaum geeignete Abfallentsorgungssysteme in den jeweiligen Ländern vorhanden sind. So gelangen nebenbei Unmengen an Müll von den Straßen in die Flüsse. Vor allem küstennahe Städte wie Jakarta oder Bangkok sind betroffen. "Das Umweltbewusstsein ist in diesen Ländern noch nicht so weit vorangeschritten", sagt Christian Schmidt. Laut der Plastikproduktions-Studie von der University California werden nur neun Prozent des Müll recycelt, rund zwölf Prozent werden verbrannt und 79 Prozent landen trotz aller Recycling-Bemühungen in Deponien oder in der Umwelt.

Geht es deutschen Flüssen besser? Ja, aber auch dort gibt es Müllablagerungen. Einer Untersuchung der "Plastikpiraten" zufolge ist in den deutschen Flusssystemen durchschnittlich ein Müllteil pro zwei Quadratmetern zu finden. So wurden an der Donau 0,68 Müllteile und am Rhein sowie den Nebenflüssen 0,60 Müllteile pro Quadratmeter entdeckt. Der meiste Müll bestand aus Plastik (31 Prozent), gefolgt von Zigarettenkippen (20), Glas (16), Papier (13) und Metall (11). In Projektgruppen erheben Jugendliche bei den Plastikpiraten bundesweit Daten zu Kunststoffvorkommen an und in deutschen Fließgewässern. Die Ergebnisse werden von der Kieler Forschungswerkstatt in Kooperation mit dem Ecologic Institut ausgewertet. "Wir wollen für das Thema sensibilisieren, denn auch Deutschland hat ein Müllproblem", sagt Linda Mederake von den Plastikpiraten.

Wie gelangt der Müll in die Flüsse? Hauptmüllquellen in Deutschland sind nach Angaben der Plastikpiraten an fast allen Standorten die Flussbesucher, die Müll zurücklassen. Vor allem Einweg-Plastikgeschirr, Lebensmittelverpackungen aus Plastik oder Reste von Picknicks lassen sich an den Flussufern aufspüren. Nach den Untersuchungen des UFZ gelangen auch viele kleine Styroporteilchen in die Flüsse. "Vor allem bei der energetischen Gebäudesanierung entstehen Verarbeitungsverluste, die dann über die Kanalisation in die Flüsse gelangen können", sagt Christian Schmidt. In Asien ist durch die steigende Wirtschaftsentwicklung der Konsum rasant gestiegen - es fällt mehr Müll an. Doch noch fehlt die entsprechende Infrastruktur für die Entsorgung.

Was kann man gegen die Plastikflut in den Flüssen tun? Von Netzen und von einem zu großen Eingriff in die Ökosysteme rät Christian Schmidt ab: "Der Fluss führt Unmengen an Sedimenten mit sich, die sich natürlich im Fluss bewegen". In Haiti kämpft das Unternehmen "Plasticbank" mit einem einzigartigen Ansatz gegen die Müllverschmutzung: Die Recyclingfirma zahlt Menschen Geld für ihre Plastikabfälle. Dadurch wird Plastik so wertvoll, dass es sich nicht mehr lohnt, es einfach wegzuwerfen. Darüber hinaus, so Linda Mederake, sei eine ständige Aufklärung nötig, um die Menschen von übermäßigem Plastikkonsum abzubringen.

Wie belastet der Müll das Ökosystem? Das lässt sich nicht eindeutig feststellen. Mikroplastik ist praktisch in allen deutschen Flüssen nachweisbar. Eine Pilotstudie, kam zu dem Ergebnis, dass unregelmäßig geformte Partikel mit Durchmessern zwischen 0,3 und 0,002 Millimetern in den Gewässern landen. Wissenschaftliche Erkenntnisse der ökologischen Folgen fehlen bislang aber noch weitgehend. "Da stehen wir noch ziemlich am Anfang", sagt Christian Schmidt vom UFZ.