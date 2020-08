Von Andreas Herholz, RNZ Berlin,

und Lennart Stock

Berlin.Wieder sind es schlechte Nachrichten, die das Robert-Koch-Institut liefert. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist über 1000 angestiegen, so viel wie seit Anfang Mai nicht mehr. Ein Alarmsignal, das auch Gesundheitsminister Jens Spahn besorgt. Der CDU-Politiker kündigt deshalb eine Testpflicht für alle Reise-Rückkehrer aus Risikogebieten an. "Mir ist sehr bewusst, dass es ein Eingriff in die Freiheit des Einzelnen ist", so Spahn. Doch der sei zumutbar angesichts der steigenden Infektionszahlen und der Verantwortung für andere.

Noch sind die Infektionszahlen nicht mit denen von März und April vergleichbar – doch wäre Deutschland auf einen Anstieg vorbereitet? Ein Überblick:

Die Schutzmaterialien

Schutzkleidung und Masken waren zu Beginn der Pandemie Mangelware. Die Kommunen sehen sich nun besser vorbereitet. Zusammen mit dem Bund und den Ländern ist nach Angaben des Städte- und Gemeindebundes "in großem Umfang" Schutzausrüstungen beschafft worden. Auch in den Arztpraxen sei für den Bedarf an Schutzmaterialien vorgesorgt worden, so die Kassenärztliche Bundesvereinigung.

Die Gesundheitsämter

Nach einer Umfrage des Deutschen Städtetages haben die Gesundheitsämter ihr Personal deutlich aufgestockt. Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes schlägt dennoch Alarm: "Während der ersten Pandemie-Welle haben viele Gesundheitsämter ihr Personal fast verdoppelt. Doch das ist mittlerweile weitgehend wieder abgezogen worden", sagt die Vorsitzende Ute Teichert. Gerd Landsberg vom Städtebund fordert, für den Fall eines Anstiegs eine Personalreserve aufzubauen.

Die Intensivbetten

Hier bestehen noch Kapazitäten. Das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin meldete zuletzt 9000 freie Intensivbetten. Das entspricht einem Anteil von 42 Prozent, gemessen an der Gesamtzahl von 21.300 registrierten Intensivbetten. 1200 Klinikstandorte in Deutschland melden derzeit ihre Kapazitäten.

Eine akute Überlastung für das Gesundheitssystem sieht auch das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung nicht. Täglich berechnet das Institut vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens, wie viel Zeit noch bliebe, bis die stationären Behandlungskapazitäten überschritten würden. Aktuell beträgt diese Vorwarnzeit 73 Tage.

Die Tests

Die Kapazität für PCR-Tests wächst nach Angaben der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM) noch immer kontinuierlich. Die ALM-Labore führen 85 Prozent aller Corona-Tests durch. Wurden Anfang April noch 330.000 Tests pro Woche ausgewertet, liegt die Kapazität aktuell bei 985.000. Zwar wird nur gut die Hälfte der Kapazität (55 Prozent) aktuell auch in Anspruch genommen, die Auslastung stieg zuletzt aber an – wohl auch, weil vielerorts zuletzt kostenlose Testangebote für Reisende aus Risikoländern gestartet wurden. In vielen Ländern stehen zudem Lehrern, Erziehern und Kindertagespflegern regelmäßige Tests ohne konkreten Anlass zu.

Die App

Die Corona-App war im März noch nicht verfügbar, nun sind große Hoffnungen mit ihr verbunden. Doch der Start war holprig, verschiedene Smartphones hatten mit technischen Problemen zu kämpfen. Mit der neuesten Version sollten technische Schwierigkeiten beseitigt werden. Aktuell sind weitere Versionen in Planung, etwa in Arabisch und Russisch. Bislang gibt es die am 16. Juni gestartete App in Deutsch, Englisch und Türkisch. Sie wurde bisher rund 16,6 Millionen Mal heruntergeladen.