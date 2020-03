Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel bekommt es zu spüren. Als sie beim Integrationsgipfel Horst Seehofer die Hand reicht, verweigert der Innenminister schlicht den Körperkontakt. Die Corona-Infektionswelle und die damit verbundenen Unsicherheiten greifen immer tiefer ins Leben ein. "An bestimmten Stellen wird der Alltag eingeschränkt werden müssen", warnt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Selbst der CDU-Parteitag Ende April zur Wahl eines neuen Vorsitzenden ist nicht mehr zu 100 Prozent sicher. Spahn tritt am Montag mit einem halben Dutzend hochrangiger Experten vor die Presse. "Die aktuelle Lage ist sehr dynamisch", sagt er. Die Fakten:

> Infektionswelle läuft: Aktuell ist sie gerade erst so richtig angelaufen, wie es der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler beschreibt. Am Montagmorgen sind für Deutschland 150 Fälle bestätigt, am Nachmittag schon 157, ein Anstieg in Baden-Württemberg von 20 auf 26 ist da noch nicht inbegriffen. Inzwischen sind 13 von 16 Bundesländern betroffen; am Montag wurden erste Corona-Fälle in Berlin, Sachsen, Thüringen und Brandenburg bestätigt. Betroffen sind alle Altersgruppen, Männer etwas stärker als Frauen.

> Unsicherheiten: "Wir haben für die Bewertung der Schwere der Atemwegserkrankung nicht genügend Daten", beklagt Wieler. Für Deutschland setzt das RKI das Risiko von"gering bis mäßig" auf "mäßig" hoch. Europaweit ist laut EU-Gesundheitsagentur ECDC die Gefahr durch Covid-19 nun "moderat bis hoch". Die Sterblichkeit liegt nach derzeitiger Kenntnis zwischen 0,3 und 0,7 Prozent. Der Charité-Virologe Christian Drosten räumt ein: "Es ist fast unmöglich, zur Zeit zu sagen, wie gefährlich das Virus ist." Grundsätzlich handle es sich um eine relativ "milde Erkrankung". "Die ist im Prinzip für den Einzelnen gar kein Problem", sagt Drosten. Nur für eine eng begrenzte Zahl von Menschen gelte das nicht. Aber: "Es kann sein, dass ich mich dabei ganz grob verschätze", so Drosten.

> Kurzzeitige Engpässe: Eine generelle Versorgungskrise droht Deutschland nicht. Der Bundesverband des Lebensmittelhandels versichert: "Die Lieferketten des Handels sind intakt." Zwar hätten die Kunden zuletzt deutlich mehr Konserven, Reis, Teigwaren und Getränke und stellenweise Regale leergekauft. Doch in der Regel könne bis zum nächsten Morgen nachgefüllt werden. Allerdings gibt es seit Längerem Probleme bei Atemschutzmasken oder Desinfektionsmittel.

> Angemessene Reaktionen: Was Begrenzungen im Luft- und Reiseverkehr oder die Absage von Großveranstaltungen angeht, plädiert Gesundheitsminister Spahn für Zurückhaltung. Jeder Einzelfall solle genau abgewogen werden. Letztlich verantwortlich seien die Kommunen vor Ort. Allerdings: Absagen auf Geheiß der Behörden können hohe Schadenersatz-Forderungen auslösen, wie Rene Gottschalk, Chef des Frankfurter Gesundheitsamtes, sagt.

> Hygieniker raten zu Abstand:Den Bürgern wird generell neben gründlichem Händewachsen und Nieshygiene empfohlen: "Der entscheidende Punkt ist, dass man Abstand hält". Denn der Erreger verbreitet sich durch Tröpfcheninfektion.

> Spahn als Globalisierungskritiker: Eine der Lehren ist für Spahn, dass man in manchen Bereichen die weltweite Vernetzung von Produktionsketten überdenken sollte: "An bestimmten Stellen geht Sicherheit vor Effizienz." Dabei hat er etwa im Blick, dass manche Wirkstoffe für Medikamente in China produziert werden. Hier wird in Europa inzwischen über Rückverlagerungen nachgedacht.

> Wirtschaftliche Folgen: Dass das Virus wirtschaftliche Schäden bis hin zu Rezessionsgefahren mit sich bringen könnte, darin sind sich alle Experten einig. "Wir sind darauf vorbereitet", sagt Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Er plädiert für gezielte steuerliche Erleichterungen abseits von einem breit angelegten Konjunkturprogramm. Genau das hat Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ins Gespräch gebracht.