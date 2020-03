Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Die Kanzlerin wird deutlich: "Es ist unsere Aufgabe, Menschenleben zu retten", stimmt Angela Merkel auf schwierige Zeiten ein. "Wir sind in einer Situation, die außergewöhnlich ist, in jeder Beziehung", erklärt Merkel gestern Abend und beschreibt die immense Dramatik der Corona-Krise. "Ganz besondere Situationen, erfordern auch besondere Maßnahmen", gibt sie sich entschlossen. Die Epidemie sei ein Einschnitt, "der uns sehr viel abverlangt". Stundenlang haben die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten gerungen. Anderthalb Stunden ließen sie am auf sich warten, bevor sie vor die Presse traten. Am Ende steht ein neues Hilfskonzept.

Sollen Schulen und Kitas bundesweit geschlossen werden oder nicht? Heftiger Streit darüber beim Krisengipfel mit den Länderchefs. Vor den Kameras werden Entschlossenheit und Gemeinsamkeit demonstriert, hinter verschlossenen Türen gab es jedoch deutliche Differenzen. Nach den kontroversen Beratungen steht der neue Krisenplan: Keine Einigung auf bundesweite Schließungen von Schulen und Kitas. Jedes Bundesland entscheidet weiter selbst – in Baden-Württemberg könnte am heutigen Freitag eine Entscheidung fallen. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) verkündete bereits, dass er das für einen "wichtigen Baustein" halte.

Bayern und Niedersachsen gehen schon voran. Hamburg, Rheinland-Pfalz und andere bremsen. "Bei uns kann das nicht zentral angeordnet werden. Aber am Schluss wird es zu einem Gleichklang kommen", glaubt Merkel. Auch "nicht notwendige Veranstaltungen" mit weniger als 1000 Teilnehmern sollen abgesagt werden. "Das ist ein Aufruf an alle", appelliert Merkel an die Vernunft. Da, wo immer es möglich sei, solle auf Sozialkontakte verzichtet werden.

Es wird einen Schutzschirm für Krankenhäuser geben mit finanziellen Hilfen von den Krankenkassen und einen Notplan für die Versorgung. Medizinisch nicht notwendige Operationen sollen auf unbestimmte Zeit verschoben werden, um Kapazitäten für Corona-Kranke zu schaffen. Für die Wirtschaft soll es schnelle Hilfe geben. Bereits heute gibt es grünes Licht für die Ausweitung des Kurzarbeitergeldes.

"Deutschland wird das, was notwendig ist, tun", verspricht Merkel. "Das ist eine unbekannte Herausforderung für uns", erklärt sie. Es ist die wohl ernsteste Krise ihrer Amtszeit.

"Wir haben es mit einer Bewährungsprobe für unser Gesundheitssystem, für das ganze Land zu tun", sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und versichert wie Merkel, "alles, was notwendig ist" zu tun, um die Krise abzuwenden. "Wir werden uns nicht an Buchhaltungsfragen orientieren, sondern an dem, was es braucht", stellt er klar, dass die notwendigen Finanzmittel bereitgestellt würden.

Der Bayer hatte bereits gestern Mittag auf Schließung der Schulen gedrängt. Schließlich will nach Italien und Dänemark nun auch Frankreich alle Schulen und Kitas im Land bis auf Weiteres schließen, wie Präsident Emmanuel Macron am Abend ankündigte. "Wir dürfen der Entwicklung nicht hinterherlaufen", erklärt er und sieht Deutschland in der Defensive. Zwar sei es wichtig, umsichtig zu handeln, doch dürfe man "nicht immer nur Entwicklungsschritte nachvollziehen, die andere Länder längst getätigt haben".

Auch das Staatsoberhaupt hatte sich am Donnerstag zu Wort gemeldet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist beunruhigt, gibt sich aber optimistisch. Die Epidemie sei eine Herausforderung für Deutschland. "Eine Herausforderung, die wir dank unseres gut funktionierenden Gesundheitssystems meistern können und die wir meistern werden", erklärt der Bundespräsident nach einem Treffen mit Gesundheitsminister Jens Spahn und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, im Schloss Bellevue.