Angehörige schauen zu, wie Armeeangehörige aus Nepal in Schutzanzügen vor den Leichnamen verstorbener Corona-Patienten in einem Krematorium in der Nähe des Pashupatinath-Tempels salutieren. Allein am Samstag verstarben 700 Menschen. Foto: dpa

Von Thomas Veigel

Heidelberg/Kathmandu. Im Himalaja-Staat Nepal wütete die Corona-Pandemie im Mai noch schlimmer als in Indien. Schon die offiziellen Zahlen sind erschreckend, aber Modellierungen des Instituts für Gesundheitsmetrik der Universität von Washington in Seattle deuten darauf hin, dass die tatsächlichen Krankheits- und Todesfälle mehr als 30 Mal höher sind.

Allein am vergangenen Samstag haben sich danach 120.000 Menschen infiziert, 700 sind gestorben. Das ist viel für ein Land mit 30 Millionen Einwohnern, zumal der Gipfel der zweiten Welle bereits seit gut einer Woche überschritten wurde. Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle am 21. Mai wurden für diesen Tag 350.000 Infektionen berechnet. Die Gesamtzahl der Todesopfer beträgt laut nepalesischem Gesundheitsministerium 7163 Ende Mai, die Modellierung aus Seattle zeigt, dass die tatsächliche Gesamtzahl vier Mal so hoch bei etwa 28.250 liegt. Bisher sind erst gut zwei Prozent der Menschen vollständig geimpft.

Katrin Jäger

Einen persönlichen Einblick in die Situation vor Ort erhielt die Rhein-Neckar-Zeitung in diesen Tagen von der Ärztin Katrin Jäger. Sie hat in Heidelberg am Institut für Tropenhygiene, zunächst am Südasien-Institut, später am Universitätsklinikum gearbeitet. Heute forscht sie an der Kathmandu University in der nepalesischen Hauptstadt. Der Kontakt zu Heidelberg ist über das Südasien-Institut und den von ihr gegründeten Verein Patta bestehen geblieben.

Die medizinische Versorgung der Bevölkerung sei sehr schlecht. Es gebe nur wenige Krankenhausbetten und Sauerstoffgeräte für schwer Erkrankte. Kostenlose Corona-Tests seien nicht oder nur schwer erhältlich. Den Kaufpreis von 2000 Rupien könnten sich nur Wenige leisten. Für 2000 Rupien (14 Euro) kann man 25 Kilo Reis und 10 Liter Speiseöl kaufen.

"Die aktuelle Situation ist für die Menschen in Nepal dramatisch". Zu Beginn der zweiten Welle im Frühjahr seien Grenzübergänge viel zu spät geschlossen worden. Heute würden an der Grenze nur diejenigen getestet, die Symptome aufweisen. Und die mit positiven Tests würden in Heimquarantäne nach Hause geschickt. So habe sich das Virus bis in die entlegensten Gebiete Nepals ausgebreitet.

Der erste Corona-Lockdown im vergangenen Jahr sei sehr streng gewesen. Die Einreisenden an der Grenze zu Indien mussten in Quarantänezentren und die Bezirke waren voneinander abgeschottet. Die Menschen durften nur von 6 bis 9 Uhr und von 17 bis 20 Uhr aus dem Haus, aber lediglich um Lebensmittel oder Medikamente einzukaufen. Ansonsten stand das Leben still. Das Ausgangsverbot sei streng überwacht worden. Die Bauern hätten ihre Felder nicht bestellen und nicht einmal Getreide ernten dürfen.

Der Lockdown in Kathmandu sei, so Katrin Jäger, inzwischen noch strenger: "Die Lebensmittelgeschäfte sind geschlossen. Nur noch Obst- und Gemüseläden, und Milch- und Fleischverkäufer dürfen öffnen und nur von 6 bis 9 am Morgen." Immerhin deutete sich gestern eine mögliche Lockerung ab Freitag an.

In ihrer Zeit in Heidelberg hat Katrin Jäger vor 20 Jahren den Verein Patta gegründet, der unter anderem Patenschaften für Nachkommen tibetischer Flüchtlinge vermittelt, damit diese eine Schulausbildung erhalten können. Viele Gründungsmitglieder des Vereins kommen aus Heidelberg und Umgebung.

Zusammen mit Tenzin Chomphel, der als Kind mit seiner Familie aus Tibet fliehen musste und im zu Nepal gehörenden Mustang Zuflucht fand, ist Katrin Jäger auch bei verschiedenen Schulprojekten in Nepal aktiv. In Geling in Mustang haben die beiden zusammen mit Patta und anderen Geldgebern ab dem Jahr 2002 einen Kindergarten und eine Schule mit Internat gebaut. 89 Kinder gehen zur Zeit in die Schule, 20 in den Kindergarten.

Tenzin Chomphel, Projektmanager für den Verein Patta und andere Organisationen, mit Schülern der Shree Rastrya Schule in Mangalpur in der nepalesischen Provinz Chitwan. Fotos: zg

Die ersten Schüler sind mittlerweile bereits als Lehrer dort tätig. Mit dem Bau eines Gewächshauses und einer Apfelplantage fördert Patta auch landwirtschaftliche Projekte in Geling. In ganz Mustang leben 6000 Menschen in 32 Dörfern. Hauptstadt ist Lo Manthang auf fast 3900 Meter Höhe, Geling liegt auf 3500 Meter Höhe.

In der ersten Covid-Welle im vergangenen Jahr hatte sich Mustang abgeriegelt – Selbst-Isolierung ist eine archaische Praxis im Himalaja. Deshalb gab es keine bekannten Infektionen in der kargen Gebirgslandschaft nördlich des Annapurna. Bis Mitte September war auch die Schule geschlossen. Mittlerweile haben viele Menschen in Mustang Covid-Symptome gezeigt, auch fast die Hälfte der Schüler in Geling war erkrankt. Sichere Diagnosen gab es allerdings nicht. Erst seit kurzem habe die Regierung auch in Mustang Tests durchgeführt.

Der Klimawandel, so Tenzin Chomphel, verschärft die Situation in Mustang: Nach heftigen Überschwemmungen im vergangenen Sommer hatte es im Winter weder geregnet noch geschneit. Bei Tieren seien unbekannte Krankheiten aufgetreten: Viele Blauschafe sind erblindet und tödlich verunglückt, weil sie von Felsen stürzten. Allein in Geling seien von 1700 Ziegen rund 400 an einer unbekannten Rachenkrankheit gestorben.

Weil es überall an Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln fehlt, planen Katrin Jäger und Tenzin Chomphel mit Unterstützung von Patta eine Hilfsaktion für bedürftige Familien im Umkreis der Schulen und Camps, zu denen schon lange Kontakte bestehen. Und anderem sollen Familien der Shree Rastrya Schule in Mangalpur im Bezirk Chitwan im Süden Nepals unterstützt werden. Es sollen Nahrungsmittel und Hygieneartikel wie Masken, Desinfektionsmittel, Seife und Waschmittel verteilt werden.

Info: Dafür bittet der Verein Patta e.V. um Spenden: Patta e.V., Stichwort "Pandemiebekämpfung", Konto-Nr. 109 42 64 bei der Kasseler Sparkasse, BLZ 520.503 53, IBAN DE61.5205.0353.0001.0942 64