Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Eric Schweitzer ist Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK)

Herr Schweitzer, Sie und andere Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft fordern einen Kurswechsel bei den Beschränkungen von Auslandsreisen. Wie sollte der konkret aussehen?

Die Entscheidung über Reisebeschränkungen als Mittel zur Eindämmung der Pandemie ist eine schwierige Abwägungsfrage, die letztlich nur die Politik vornehmen kann. Wir weisen nur darauf hin, dass dabei regelmäßig die wirtschaftlichen Folgen mit in den Blick genommen werden sollten. Denn Reisebeschränkungen ziehen wirtschaftliche Aktivitäten wie Handel und Investitionen in Mitleidenschaft.

Um die Abwägung zwischen Gesundheitsschutz und wirtschaftlicher Aktivität sicherzustellen, sollte innerhalb der Bundesregierung neben Gesundheits- und Innenressort sowie dem Auswärtigen Amt auch das Bundeswirtschaftsministerium bei der Vorbereitung von Reisebeschränkungen und anderen Pandemie-Maßnahmen durchgängig beteiligt werden. Betroffene Unternehmen wünschen sich zudem die sehr unterschiedlichen Situationen in verschiedenen Ländern zu berücksichtigen. Zudem hilft eine bessere Koordination der EU-Mitgliedstaaten, die Funktionsfähigkeit des für die deutsche Wirtschaft so wichtigen Binnenmarktes aufrechtzuerhalten.

Wie sehr treffen die Reisebeschränkungen die deutsche Wirtschaft?

Die jüngsten Verlängerungen und Ausweitungen von Reisebeschränkungen haben vielfältige negative wirtschaftliche Auswirkungen, die weit über die Einschränkung touristischer Reisen hinausgehen. Auch der weltweite Handel und Warenaustausch sowie die Investitionstätigkeit werden empfindlich getroffen. Laut unserer aktuellen Umfrage sehen sich fast zwei Drittel der deutschen Unternehmen im Ausland von Reiseeinschränkungen betroffen. So können exportorientierte Unternehmen aufgrund von Grenzschließungen und Quarantänemaßnahmen oftmals ihre Manager, Techniker, Monteure oder Vertriebsmitarbeiter nicht zu ihren ausländischen Kunden oder Lieferanten entsenden.

Reisebeschränkungen haben aber auch im Inland negative Auswirkungen. Im ersten Halbjahr 2020 verbuchten die Beherbergungsbetriebe fast 50 Prozent weniger Übernachtungen als im Vorjahreszeitraum. Besonders deutlich ist dabei der Einbruch bei den ausländischen Gästen mit einem Minus von gut 60 Prozent. Dies führt zu schmerzhaften Umsatzeinbrüchen, insbesondere bei Hotels und in der Gastronomie. Aber auch Umsatzeinbußen in Teilen des Einzelhandels sind direkt mit den Reisebeschränkungen verknüpft. Denn Touristen sind nicht nur an Flughäfen und Bahnhöfen, sondern auch im Einzelhandel der touristisch relevanten Innenstädte wichtige Kunden. Diese Einschränkungen treffen viele Unternehmen in einer wirtschaftlich sehr fragilen Phase – denn seit Beginn der Pandemie sind die Liquiditäts- und Kapitalreserven mittlerweile oftmals aufgezehrt.

Die Regeln sollen dazu beitragen, die Pandemie einzudämmen. Drohen nicht bei Aufhebung der Reisebeschränkung ein weiter Anstieg der Corona-Infektionen und ein zweiter Lockdown, der auch die Wirtschaft hart treffen würde?

Hier steht die Politik vor der immer schwierigen Herausforderung, die richtige Balance zu finden. Aus Sicht der Unternehmen ist es richtig, effektive Maßnahmen mit zugleich möglichst geringen wirtschaftlichen Auswirkungen zu verbinden. Wichtig ist also die Suche nach Lösungen, die Gesundheitsschutz und wirtschaftliche Aktivitäten zugleich fördern. Schließlich gibt es für uns als Wirtschaft vieles, was unmittelbar mit Gesundheitsschutz zu tun hat. Wir haben ein großes Interesse an tragfähigen und wirksamen Lösungen. Neben ausreichend Testkapazitäten für zurückkehrende Geschäftsreisende wie Urlauber aus Risikogebieten hoffen Unternehmen auch auf Schnelltests, die Reisebeschränkungen und Quarantänezeit reduzieren könnten.