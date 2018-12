Von Markus Sievers

Berlin. Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrats der CDU, lehnt eine von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgeschlagene Finanztransaktionssteuer ab.

Herr Steiger, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) startet einen neuen Anlauf für eine Finanztransaktionssteuer nach dem französischen Modell. Was heißt das für den Finanzplatz Deutschland?

Der Wirtschaftsrat spricht sich gegen eine Finanztransaktionssteuer aus. Vor dem Hintergrund des internationalen Steuerwettbewerbs sind zusätzliche steuerliche Belastungen für Unternehmen in Deutschland nachteilig und lassen unseren Wirtschaftsstandort weiter an Attraktivität für Investoren verlieren. Auch würde eine Finanztransaktionssteuer, die nur von einigen wenigen EU-Staaten mitgetragen werden würde, Deutschland als Finanzplatz in einer Zeit nach dem Brexit schaden.

Kritiker der Finanztransaktionssteuer warnen vor Belastungen der Altersvorsorge. Teilen Sie die Befürchtungen?

Die Finanztransaktionssteuer wäre je nach Ausgestaltung ein riesengroßes Hindernis für die eigenverantwortliche Altersvorsorge. Bereits heute werfen Lebens- und Rentenversicherungen aufgrund der langanhaltenden Niedrigzinsphase kaum noch eine Rendite oberhalb der Inflationsrate ab. Selbst dieses bescheidene Ziel einer positiven Nettorendite ist nur durch ein aktives Portfoliomanagement der Versicherer möglich, insbesondere durch Fremdwährungsanleihen bei gleichzeitiger Absicherungen des Wechselkursrisikos. Sollte diese Anlagestrategie, die relativ viele Transaktionen erfordert, künftig auch noch mit einer Finanztransaktionssteuer belegt werden, so werden Renten- und Lebensversicherungen immer öfter zum Verlustgeschäft.

Die Einnahmen aus der Finanztransaktionsteuer sollen in ein neu zu schaffendes Euro-Zonen-Budget fließen. Wäre das nicht ein Beitrag für eine Stabilisierung der Währungsunion?

Gerade vor dem Hintergrund des sich zuspitzenden Haushaltsstreits mit Italien ist der deutsch-französische Vorschlag für ein Eurozonen-Budget das falsche Signal zur falschen Zeit. Die Gründerväter Europas wollten Europa durch gemeinsame Unternehmungen voranbringen. Die Forderung nach einem Eurozonen-Budget durchzieht ein anderer Geist. Statt gemeinsame Projekte in den Mittelpunkt zu stellen, geht es in erster Linie ums Geld. Ein Haushalt ist kein Selbstzweck. Er entsteht durch Steuern und leider oft mit Schulden und stellt für Bürger und Unternehmen immer eine Belastung dar. Gerade die Europäische Union sollte sehr konkrete Projekte wie beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt, der Energiepolitik, in der Digitalisierung oder einer abgestimmten Infrastruktur voranbringen. Ein zusätzliches Eurozonen-Budget wird nicht benötigt. Deutschland und Frankreich würden damit einen Hybrid von gegensätzlichen Ideen bauen und ein Produkt von Formelkompromissen. So ein Eurozonen-Budget ist nicht auf stabilen Grund gebaut und es ist schwer erkennbar, wie es zum Vorteil Europas wirken soll. Mit der zusätzlichen Einführung einer wachstumsfeindlichen Finanztransaktionssteuer zur Finanzierung eines sinnlosen Eurozonen-Budgets würden wir gleich doppelt sündigen.