Von Kathrin Hoth

Heidelberg. Roman Trötschel (Foto: zg) ist Professor für Sozial- und Organisationspsychologie an der Leuphana Universität Lüneburg. Er erforscht psychologische Prozesse in Verhandlungen.

Die Union stellt den Gipfelbeschluss zur Asylpolitik als Merkels Verhandlungserfolg hin. Ist sie wirklich so eine gute Verhandlerin?

Sie hat unter den gegebenen Rahmenbedingungen das geschafft, was möglich war. Sie hat eine Situation geschaffen, die sie gegenüber der CSU als Fortschritt darstellen kann. Sie kann sagen, es gibt zu der zukünftigen Flüchtlingspolitik in Europa Bewegung.

Aber in dem für die CSU entscheidenden Punkt wurde kaum etwas erreicht, nämlich in der Frage, wie mit bereits in einem anderen EU-Land registrierten Flüchtlingen umgegangen werden soll.

Das stimmt, deshalb war es auch eine schlechte Verhandlungsstrategie der CSU, zu sagen, diese Position sei nicht verhandelbar und gleichzeitig bereits Konsequenzen anzudrohen, nämlich die Schließung der Grenzen. Es ist absolut in Ordnung, in Verhandlungen harte Forderungen zu stellen. Aber man hätte beispielsweise sagen können, wir wollen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Lösungsvorschlag für sekundäre Migration. Falls keiner gefunden wird, behalten wir uns vor, unsere Konsequenzen zu ziehen. Das Vorgehen der CSU aber ist sehr risikoreich, weil es nun ihren Handlungsspielraum einschränkt. Entweder sie muss angesichts des vorliegenden Lösungsvorschlags zur sekundären Migration zu ihrem Wort stehen und riskiert durch die Schließung der Grenzen eine Koalitionskrise. Oder sie macht sich unglaubwürdig.

Welche Strategie würden Sie der CSU empfehlen - vorausgesetzt, sie will die Koalition nicht ernsthaft gefährden?

Sie muss ihre Forderungen so umdeuten, dass das Verhandlungsergebnis passt. Sie könnte argumentieren, dass sie schließlich wieder Leben in die Asylverhandlungen bringen wollte, was ja nun geschehen ist. Sie muss das ganze gesichtswahrend als Erfolg verkaufen - falls sie nicht tatsächlich die Kanzlerin stürzen will.

Hat auch die CDU aus verhandlungspsychologischer Sicht Fehler gemacht?

Sie hat genau mit dem gleichen strategischen Fehler auf die CSU reagiert. Sie hat die Richtlinienkompetenz-Karte gespielt und damit schon konkrete Konsequenzen angedroht. Die CDU hätte ja auch sagen können, wenn es zum Alleingang von Seehofer kommt, hat das Konsequenzen, über die wir dann noch beraten werden. Dann hält man sich alle Optionen offen.

Wie sehen denn gute politische Verhandlungen aus?

Es gibt viele systematische Herangehensweisen an Verhandlungen. Zum Beispiel, indem man sich überlegt, welche Einigungsoptionen es gibt und was die Konsequenzen sind, wenn man sich auf dieses oder jenes einlässt, also eine systematische Konsequenzenanalyse vornimmt. Man sollte sich auch überlegen, welche zusätzlichen Partner man braucht, um Interessen durchzusetzen und die Reihen geschlossen zu halten. Und auf keinen Fall - wie bei Jamaika - sollte man erst die leichten Themen abhandeln und die schwierigen bis zum Schluss offen lassen. Dann gibt es überhaupt keinen Verhandlungsspielraum mehr.

Man sollte meinen, dass Politiker dieses Geschäft beherrschen, oder?

Ich fürchte, da fehlt es bei einzelnen Personen an Verhandlungskompetenz. Es gibt ja empirische Belege, wie gute Verhandlungsstrategien aussehen. Ich frage mich aber manchmal, warum es in anderen Ländern üblich ist, politische und wirtschaftliche Eliten in Verhandlungsführung auszubilden, aber nicht in Deutschland. Statt einseitig zu agieren und zu versuchen, seine Interessen mit einer Verhandlungsstrategie aus dem Bauch heraus durchzusetzen, sollte man doch die wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigen.

Haben Sie noch ein Beispiel für eine solche Erkenntnis?

Man sollte es in Verhandlungen vermeiden, dass sich alles auf ein Thema zuspitzt wie nun in der Frage der sekundären Migration. Besser ist es, über mehrere Themen parallel zu verhandeln, z.B. mehrere Themen der Asylpolitik. Denn dann gibt es oft Möglichkeiten, wechselseitige Zugeständnisse zu machen. Das wird landläufig zwar oft abfällig als Kuhhandel bezeichnet. Denn die Bevölkerung kann es manchmal nicht nachvollziehen, dass eine Partei bereit ist, im Bereich Umwelt nachzugeben, aber dafür ihre Interessen in der Arbeitsmarktpolitik durchzusetzen. Wenn die Arbeitsmarktpolitik aber identitätsstiftender für die politische Agenda der Partei ist, ist es viel zielführender, dass jede Partei die Themen, die ihr wichtig sind, ernsthaft betreibt. Meist sind es die besseren Lösungen, wenn jeder seine Maximalforderungen bei einem Thema durchsetzen darf, als sich bei allen Themen in der Mitte zu treffen.