Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihr kategorisches Nein zu einer CO2-Steuer relativiert. Der CDU-Vorstand habe nur über einen Vorschlag beraten, die Mineralöl-Steuer noch stärker mit CO2-Punkten zu belasten, sagte sie am Montag in Berlin. Die Parteispitze habe deutlich gemacht, dass dies für sie nicht das erste Mittel sei, und dies „im Übrigen in Anwesenheit von Armin Laschet und Ralph Brinkhaus“, betonte Kramp-Karrenbauer.

Parteivize Laschet und der Bundestagsfraktionschef Brinkhaus hatten sich am Wochenende in der Frage klar gegen „AKK“ gestellt. Die CDU-Chefin hatte sich in Halle gegen eine CO2-Abgabe ausgesprochen und erklärt, dass damit nur eine stärkere Belastung für Benzin, Diesel, Heizöl und Gas verbunden sei. Dagegen forderte Fraktionschef Brinkhaus, es dürfe „keine Denkbverbote geben“ – auch wenn die Union neue Abgaben und Belastungen stets sehr skeptisch sehe. Auch NRW-Ministerpräsident Laschet ging auf Distanz zu Kramp-Karrenbauers Absage an eine CO2-Steuer. „Ich halte das für falsch, einfach nein zu sagen“, warnte er und verwies auf die Schweiz als Beispiel für eine wirksame CO2-Steuer. Wenn man es wie die Schweizer mache, „kann man sich diesem Gedanken nähern“.

Zuletzt hatte es heftigen Widerstand gegen eine CO2-Steuer aus den Reihen des Wirtschaftsflügels der Union gegeben.

Die CDU wolle den CO2-Ausstoß vor allem über den Handel mit Emissionszertifikaten steuern, so Kramp-Karrenbauer. Darüber hinaus werde man weitere Maßnahmen entwickeln, erklärte sie in Berlin. „Wir werden keine Klimaschutzziele erreichen können, ohne dass die Maßnahmen am Ende des Tages auch spürbar sind – sowohl in der Wirtschaft als auch beim Endverbraucher“, stellte sie klar.

Auch Kanzlerin Angela Merkel hatte sich im CDU-Vorstand für eine Ausweitung des Emissionshandels ausgesprochen. Marktwirtschaftliche Instrumente wie dieses seien „der beste Weg“. Merkel hatte wie AKK in der Vergangenheit durchaus Sympathie für die Einführung einer CO2-Steuer erkennen lassen.

Rückendeckung erhielt Kramp-Karrenbauer von CDU-Vizechef Thomas Strobl. „Es steht ganz außer Frage, wir müssen die Umwelt und das Klima schützen, und dazu muss der CO2-Ausstoß deutlich gesenkt werden. Nichts liegt der CDU so sehr am Herzen, wie die Bewahrung der Schöpfung. Alle Erfahrung zeigt: Solche Ziele werden leider nicht über bloße moralische Appelle erreicht, sondern am besten über eine finanzielle Steuerung. Das wissen wir spätestens seit Klaus Töpfer. Mit dem CO2-Emmissionshandel haben wir schon gute Erfahrungen gemacht. Es gibt deshalb wesentlich intelligentere und zielgenauere Instrumente als eine schlichte CO2-Steuer, und die müssen ergriffen werden. Da bin ich ganz an der Seite unserer Bundesvorsitzenden – wir müssen Klima- und Wirtschaftskompetenz in Einklang bringen. Zusammen mit meinem niedersächsischen Kollegen Bernd Althusmann erarbeite ich für unsere Partei ein Positionspapier, das sich zentral mit dem Klimaschutz beschäftigt, mit dem wir solche Vorschläge einbringen werden.“

Bis Ende des Jahres will sich die Bundesregierung auf ein Klimaschutzgesetz einigen.