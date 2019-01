Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Ein Grundprinzip der Arbeitsmarktreform "Hartz IV" könnte auf der Kippe stehen: Das Bundesverfassungsgericht verhandelt am kommenden Dienstag darüber, ob das Jobcenter einem Arbeitslosen die Bezüge kürzen darf, wenn er gegen Auflagen verstößt.

Im konkreten Fall geht es um einen Mann aus Erfurt, der einen Job als Lagerarbeiter bei einem Versandhändler ablehnte. Das Jobcenter kürzte ihm die das Arbeitslosengeld II für drei Monate um 30 Prozent von 391 auf 273,70 Euro, später um weitere 30 Prozent.

Das Sozialgericht Gotha sieht darin einen Verstoß gegen das Grundgesetz und hat den Fall dem Verfassungsgericht vorgelegt. Es beruft sich darauf, dass das ALG II ein menschenwürdiges Existenzminimum sichern soll. Daher dürfe der Regelsatz nicht unterschritten werden.

Die Karlsruher Richter sehen "gewichtige verfassungsrechtliche Fragen" aufgeworfen. Sie haben das Verfahren 2016 wegen eines Formfehlers abgelehnt. Inzwischen hat das Gothaer Gericht nachgebessert. Nun kommt es zur Verhandlung.

Hintergrund Wegweisende Hartz-Urteile > Kinder haben eigenen Bedarf Im Februar 2010 kritisiert das Bundesverfassungsgericht die bisherige Festlegung der Hartz-IV-Sätze als intransparent und zum Teil "freihändig" geschätzt. Auch die Kopplung an die Entwicklung der Rente wird als unzulässig verworfen. Künftig muss der Satz regelmäßig anhand [+] Lesen Sie mehr Wegweisende Hartz-Urteile > Kinder haben eigenen Bedarf Im Februar 2010 kritisiert das Bundesverfassungsgericht die bisherige Festlegung der Hartz-IV-Sätze als intransparent und zum Teil "freihändig" geschätzt. Auch die Kopplung an die Entwicklung der Rente wird als unzulässig verworfen. Künftig muss der Satz regelmäßig anhand des konkreten Bedarfs berechnet werden - und eigene Sätze für Kinder und Jugendliche in verschiedenen Altersstufen eingeführt werden. Bis dahin gab es einen festen Prozentsatz des Erwachsenenbetrags. Kernsatz des Urteils: "Kinder sind keine Erwachsenen." (1 BvL 1/09). Eine nach langem Streit beschlossene Neuregelung - mit dem neuen Bildungs- und Teilhabepaket - billigt Karlsruhe im 2014 als "noch verfassungskonform" - fordert aber für 2016 Nachbesserung u.a. bei Strompreisen und Verkehr sowie Zuschüsse für Geräte wie Kühlschrank und Waschmaschine (1 BvL 10/12). > Einkommen von Angehörigen zählt mit Bei der Zahlung von Hartz-IV darf der Staat das Einkommen von Angehörigen im gleichen Haushalt berücksichtigen, urteilte Karlsruhe im Juli 2016. Es ging um einen 21-Jährigen, der nur 80 Prozent des Satzes bekam, weil sein Vater 615 Euro Erwerbsunfähigkeitsrente erhielt. Der Staat dürfe von Eltern und Kindern gegenseitiges Einstehen verlangen, so das Gericht, auch ohne formale Unterhaltspflicht. Bis 2006 gehörten nur Kinder unter 18 zur "Bedarfsgemeinschaft", seither bis zum Alter von 25 Jahren. Die Richter bestätigten dies, machten aber klar: Wem die Eltern die Unterstützung verweigern, der darf ohne Sanktionen von zu Hause ausziehen. (Az. 1 BvR 371/11) > Schulbücher gibt es extra Schulbücher muss das Jobcenter gesondert bezahlen - die Pauschale von 100 Euro im "Schulbedarfspaket" deckt dies nicht ab. So hat es das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen Ende 2017 entschieden. Geklagt hatte eine Gymnasiastin, die 135 Euro für Schulbücher brauchte. Das Gericht bestätigte: Bücher sind nicht Teil der Pauschale. Und die im Regelsatz vorgesehen 3 Euro pro Monat reichen längst nicht. Das sei "eine planwidrige Regelungslücke", so das Gericht. Der Fall liegt nun beim Bundessozialgericht. (Aktenzeichen. B 14 AS 6/18 R) > Miete nicht unbegrenzt Das Jobcenter zahlt Hartz-IV-Empfängern Miete nur in begrenzter Höhe - zurecht, wie das Verfassungsgericht im Oktober 2017 befand. Die Beschränkung auf "angemessene" Höhe sei mit dem Grundgesetz vereinbar. Was das heißt, muss vor Ort festgelegt werden. Geklagt hatte eine Frau aus Freiburg, deren 77-Quadratmeter-Wohnung im Jahr 2009 rund 640 Euro (warm) kostete. Das Jobcenter zahlte nur 439 Euro. (1 BvR 617/14) > Umstrittene Jobcenter Bundesagentur und Kommunen betreiben die Jobcenter gemeinsam - dies war aber zunächst verfassungswidrig und wurde erst durch eine Grundgesetzreform 2010 behoben. Daneben gibt es bis zu 110 "Optionskommunen", die das Jobcenter selbst. Weitere klagten auf das Recht, dies auch zu tun - vergeblich. (hol)

Die Jura-Professorin Astrid Wallrabenstein rechnet damit, dass die Klage zum Teil Erfolg haben wird. Das Sanktionssystem werde vermutlich "nicht so aus dem Gericht rausgeht, wie es reingegangen ist", so die Frankfurter Sozialrechtlerin im RNZ-Interview.

Der umstrittene Paragraf im Sozialgesetzbuch II stammt aus dem Jahr 2011. Das Modell der gestaffelten Sanktionen ist aber älter. Es wurde 2003 unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) eingeführt. Er verankerte damit im Zuge der Agenda 2010 das Prinzip "Fördern und Fordern", wonach Arbeitslose jede zumutbare Stelle annehmen sollten.

Derzeit sind rund 130.000 Arbeitslose mit Sanktionen belegt. Das entspricht rund drei Prozent der Hartz-IV-Bezieher. Die Kürzungen summierten sich 2017 auf mehr als 170 Millionen Euro, seit Beginn der Reform auf mehr als zwei Milliarden Euro.

Die Juristin Astrid Wallrabenstein (49) ist Professorin für Öffentliches Recht an der Goethe-Universität Frankfurt. Parallel arbeitet sie als Richterin am hessischen Landessozialgericht in Darmstadt. Seit 2012 ist sie Mitglied im Sozialbeirat, der den Rentenbericht der Bundesregierung begutachtet.

Frau Wallrabenstein, könnte es sein, dass Hartz IV verfassungswidrig ist?

So pauschal wird man das nicht sagen können. Es geht "nur" um die Sanktionen bei Hartz IV. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es nicht so aus dem Gericht rausgeht, wie es reingegangen ist.

Die Sanktionen führen dazu, dass jemand weniger bekommt als das Existenzminimum. Das könnte das Gericht also kippen?

Meine Vermutung ist, dass es nicht darum gehen wird, dass es gar keine Sanktionen mehr gibt. Sondern dass manches daran so nicht funktionieren kann. Oder dass es andere Mechanismen geben muss, keine so starken Absenkungen oder eine bessere Sicherung, dass niemand sanktioniert wird, der nichts dafür kann.

Das Gericht hat in seinem Urteil zu den Hartz-IV-Sätzen festgestellt, dass es nicht ums nackte Überleben geht - sondern dass jeder Anspruch auf ein Mindestmaß auch an sozialem und kulturellen Leben hat. Kann da die Frage sein: Wie weit darf man drunter, bevor es verfassungswidrig wird? Die Logik sagt doch: Gar nicht.

Vor zwei Tagen hätte ich auch gesagt, dass das dabei heraus kommen könnte. Aber seit ich die Verhandlungsgliederung (die "Tagesordnung" für den Prozess, Anm. d. Red.) gesehen habe, glaube ich, dass das Gericht sagt: Wir haben hier ein Grundrecht auf Leistung. Das kann man auch einschränken für bestimmte legitime Zwecke. Die Einschränkungen müssen dann aber verhältnismäßig sein. Sie dürfen nicht in den Kernbereich eingreifen, sie müssen geeignet und erforderlich sein, um bestimmte Zwecke zu erreichen. Die Gliederung fragt alles Mögliche genau in dieser Logik ab.

Das Prinzip "Fördern und Fordern", das der Kern der Agenda-Politik war, würde demnach bleiben?

Das vermute ich.

Ist es ein legitimes Ziel, jemanden dazu zu zwingen, bei Zalando im Lager zu arbeiten?

So konkret wahrscheinlich nicht. Da kommt man auch in die Bredouille mit dem Thema Zwangsarbeit. Aber es ist wohl ein legitimes Ziel - das was unter Fördern und Fordern, unter Aktivieren läuft - mit jemandem unter Achtung seiner Menschenwürde zu besprechen, dass er nicht in Lethargie verfällt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dafür volle 100 Prozent zu streichen. Auch dieser Automatismus, den wir jetzt haben - eine Sanktion 30 Prozent, zweite Sanktion 60 Prozent - geht womöglich nicht. Die Sanktion muss individueller werden.

Wie würde das aussehen?

Vielleicht mit dokumentierten Gesprächen darüber, was passiert, wenn der Betroffene nicht mitwirkt. Und es müsste eine Überprüfung der Sanktionen geben. Nur wenn sie auch etwas bewirken, können sie einem legitimen Ziel dienen. Es gibt eine Studie des IAB: Die erste Sanktion hat durchaus eine Wirkung. Leute, die einmal sanktioniert worden sind, kommen eher auch wieder in die Spur. Aber die Leute, die wiederholte Sanktionen erfahren haben, bei denen sieht man nicht, dass das zu höherer Erwerbstätigkeit später führt.

Müsste der Bund einbehaltenes ALG II eigentlich auszahlen, wenn die Sanktionen verfassungswidrig sein sollten?

Nein. Die Idee des Anspruchs auf menschenwürdiges Existenzminimum ist, dass ich es hier und heute jetzt bekomme. Wenn das in der Vergangenheit verletzt wurde, ist das zwar nicht richtig. Aber es gibt dafür keinen Schadensersatz oder so etwas.

Politisch betrachtet: Die Hartz-Gesetze stammen aus einer Zeit mit gänzlich anderer Lage am Arbeitsmarkt. Wäre es an der Zeit, die Arbeitslosenversicherung und -vermittlung gänzlich umzubauen, wie es die SPD gerne würde?

Das ist eine berechtigte Frage, die ich so auch nicht beantworten kann. Das ist tatsächlich sehr politisch. Bei den Sanktionen geht es nach meinem Verständnis nicht um die Arbeitsmarktpolitik, sondern um die Menschenwürde von Hilfebedürftigen. Eine kluge Arbeitsmarktpolitik, die wahrscheinlich manches anders verlangt als wie wir es machen, das steht auf einem ganz anderen Blatt.

Die SPD will die Sanktionen für Unter-25-Jährige streichen. Kann es rechtlich eine solche Differenzierung geben?

Im Moment werden Unter-25-Jährige schärfer behandelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das verfassungswidrig ist, weil es dafür keine vernünftigen legitimen Zwecke gibt. Das Verfahren wird nicht konkret für einen Unter-25-Jährigen verhandelt. Das Gericht kann das also nicht ausdrücklich entscheiden. Aber ich rechne eher damit, dass es als Nebensatz, als obiter dictum auch Dinge sagt, die darauf schließen lassen, dass die Sanktionen für Unter-25-Jährige nicht härter sein dürfen.