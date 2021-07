Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Richtig zufrieden sein mit dem Verlauf der ersten Phase des Bundestagswahlkampfes kann eigentlich bisher niemand der drei, die ins Bundeskanzleramt einziehen wollen. Die Umfragewerte sind unstet, vieles erscheint möglich. FDP-Chef Christian Lindner steht mit seiner Meinung, dass schon klar sei, wer die Nachfolge der ewigen Kanzlerin Merkel antreten wird, ziemlich alleine da.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kann sich für den Moment immerhin darin sonnen, dass er laut ZDF-Politbarometer momentan die besten Bewertungen erhält. Allein: Seine Partei auf ein höheres Sympathieniveau bei den Wählern zu führen, dafür reicht das bis dato nicht. Das aber ist unverzichtbar, will er wirklich Bundeskanzler werden.

Sein Konkurrent Armin Laschet (CDU) wiederum hat gerade einen ganz kurzen Aufschwung der Umfragezahlen hinter sich – sowohl für die Union, wie auch seine persönlichen Werte. Doch das ist schon wieder Geschichte. Ähnlich, wie am Anfang der Corona-Krise, hat er in der jüngsten Überflutungskatastrophe seinen Landesvater-Vorteil in NRW als echter Akteur mit Handlungsoptionen nicht nutzen können. Ein unbedachtes Lachen im Flutgebiet hängt ihm nach.

Und Annalena Baerbock? Die Grüne hat mit einer Serie von Ungeschicktheiten, Ungenauigkeiten und Übereifrigkeiten ihre persönliche Glaubwürdigkeit erschüttert. Die Folge war ein kräftiger Einbruch, der auch ihre Partei mit nach unten zog – auch wenn dieser Effekt auszulaufen scheint.

Entschieden ist aber noch überhaupt nichts, sagt Forsa-Chef Manfred Güllner. Am Ende werden relativ wenige Stimmen darüber entscheiden, für welche Koalition es nach dem 26. September langt. Daher kann sich keiner sicher fühlen, mitregieren zu können, auch nicht die "Marktführer" von CDU und CSU. "Noch kann keiner der Union garantieren, dass sie das Kanzleramt wiederbesetzt", sagt Güllner unserer Berliner Redaktion. Entscheidend wird nach seiner Auffassung sein, in welchem Maße es den Konservativen gelingen wird, zu den Grünen Abgewanderte zurückzuholen.

Dabei hat das Spitzenpersonal ganz unterschiedliche Probleme. Scholz zum Beispiel. Der stehe eigentlich gut da, habe bislang auch keine großen Fehler gemacht, bescheinigt ihm der Parteienforscher Oskar Niedermayer (siehe unten). Sein Problem: "Der Kandidat ist sehr viel besser bewertet als seine Partei", so Güllner. Die habe er eben immer am Bein – was seine Aussichten dämpft.

Mit Laschet sieht es genau umgekehrt aus, meint Demoskop Güllner. Daher könne die Union nur gewinnen, wenn sie ihre Sachkompetenz, die man ihr weit mehr als der SPD bescheinigt, stärker in den Vordergrund rückt und nicht so sehr den Kandidaten. Der nämlich gilt vielen als "Mann ohne Eigenschaften". Der unentschuldbare Lacher im Katastrophengebiet kam da nur hinzu, ist aber beileibe nicht ausschlaggebend.

Die Grünen versuchen es anders. Sie stellen derzeit fast täglich ein neues Themen-Papier vor. An einem Tag zum Katastrophenschutz, am nächsten zur Klimapolitik, dann zur Bildung. Es scheint, als wollten sie die Fehler ihrer noch kürzlich so strahlenden Kandidatin zudecken. Für Güllner ist das der falsche Weg. Schon mit ihrem Parteitag, jetzt aber auch mit immer neuen Impuls-Papieren, fallen sie nach seiner Auffassung in alte Muster als "belehrende Verbotspartei" zurück. Unumstritten ist diese These nicht – Niedermayer sieht das anders.

Am Ende spielt die Aktualität immer eine große Rolle. Viel spricht dafür, sagen die Experten, dass Ende September nach wie vor die Corona-Krise das dominierende Über-Thema bleiben wird. Da gibt es vielfältige Aspekte: Vom Impfen, auch für für Kinder, über Unterschiede zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften bis zu Wirtschafts- und steuerpolitischen Aspekten. Dass die Flutkatastrophe am Ende noch viel Einfluss haben wird, ist eher unwahrscheinlich. Indirekt, so glaubt Niedermayer, könnte sie am ehesten den Grünen zugutekommen.

Und was ist mit der FDP, kann sie zur großen Überraschung werden? Kann schon. Darüber entscheiden wesentlich die "Treibsandwähler", wie Güllner sie nennt: unzufriedene Wähler der anderen Parteien, namentlich der Unionsparteien, die ihre Stimme anderen "borgen". Als bevorzugte Anlaufpunkte dafür gelten die Liberalen, aber auch die Grünen.