Immer wieder toll, wenn die Realität die Satire einholt. In der Westernkomödie "Der Schuh des Manitu" graben die Indianer in Ermangelung eines Kriegsbeils einen Klappstuhl aus. So wie jetzt aufsässige Müßiggänger in Heidelbergs Gassen. Wenn das jeder machen würde! Ja, was denn eigentlich? Wir stellen uns vor, wie am Morgen des 15. Juli die Kunde im Rathaus eintrifft: Alle Einwohner haben für eine fünfminütige Verschnaufpause die Trottoirs gestürmt. "Das...", flüstert verdattert Eckart XVI., "ist eine Revolte." – "Nein, Sire, es ist... der Behördeninfarkt! Sie haben Antrag auf Sondernutzungsgenehmigung gestellt, alle 160.000!" In der französischen Partnerstadt erklingt schon eine neue Strophe der Hymne, die Montpelliaise: "Aux pliants, citoyens!" Bürger, zu den Klappstühlen.