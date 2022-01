Von Christian Altmeier

Foto: privat

Heidelberg. Manfred Berg ist Curt-Engelhorn-Professor für Amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg und stellvertretender Direktor des Heidelberg Center for American Studies (HCA).

Herr Professor Berg, sehen Sie bei Joe Biden nach einem Jahr im Amt mehr Licht oder mehr Schatten?

Es gibt sowohl Licht als auch Schatten. Biden hat ja durchaus einiges auf den Weg gebracht. Das Infrastrukturprogramm etwa war angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse im Kongress ein klarer Erfolg. Auch leitete er umgehend eine Abkehr von der Politik seines Vorgängers Donald Trump ein. Aber die Erwartungen waren natürlich sehr hoch und in anderen wichtigen Punkten konnte Biden nicht liefern. In der amerikanischen Bevölkerung herrscht daher derzeit eher die Unzufriedenheit mit dem Präsidenten vor.

Waren die Erwartungen an Biden so hoch, dass er sie gar nicht erfüllen konnte?

Ich glaube, die Erwartungen an den amerikanischen Präsidenten sind notorisch zu hoch. Wir haben uns an die Vorstellung vom mächtigsten Mann der Welt gewöhnt. Aber der US-Präsident ist insbesondere in der Innenpolitik gar nicht so mächtig. Er ist auf Mehrheiten im Kongress angewiesen, einem Parlament, das traditionell sehr stark auf das Prinzip der Gewaltenteilung setzt. Zudem muss der Präsident sich oft gegen Mehrheiten einer anderen Partei durchsetzen. Auch Biden droht dieses Szenario nach den Zwischenwahlen in diesem Jahr.

Biden hat im Wahlkampf mit seiner langen Erfahrung im Senat und seinem Verhandlungsgeschick geworben. Hat er da zu viel versprochen?

Die Obstruktion der Republikaner liegt weniger an Bidens mangelndem Geschick als an einer tiefgreifenden Veränderung in der amerikanischen Politik. Früher war die überparteiliche Kooperation die Regel. Aber das ist Geschichte. Die amerikanische Politik ist in einem Maße polarisiert, wie wir es seit langem nicht mehr gesehen haben – ich würde sogar sagen seit dem Bürgerkrieg nicht mehr. Biden hat es als Demokrat der Mitte außerdem mit einem linken Parteiflügel zu tun, der überhaupt nicht zufrieden ist mit seiner Politik. Durch das amerikanische Wahlsystem werden in den Parteien politische Kräfte zusammengebunden, die nicht zusammen gehören.

Wie bedeutsam ist es, dass Biden die geplante Wahlrechtsreform nicht durchbringen konnte?

Eine solche Reform wäre dringend notwendig. Denn Wahlrechtsfragen sind Machtfragen. Wir sehen ja, wie die Republikaner in vielen von ihnen regierten Einzelstaaten versuchen, Regelungen einzuführen, die nicht nur das Wählen erschweren – besonders jenen Gruppierungen, die vermutlich nicht republikanisch wählen – sondern es auch den Einzelstaatsparlamenten gestatten, bei Präsidentschaftswahlen unliebsame Mehrheiten zu kippen. Das halte ich für äußerst explosiv.

In der Außenpolitik verfügen US-Präsidenten meist über etwas mehr Gestaltungsspielraum. Wie bewerten Sie Bidens Bilanz hier?

Was Biden in der Außenpolitik als großes Manko angerechnet werden muss, ist der überhastete Abzug aus Afghanistan. Die Bilder aus Kabul erinnerten an Saigon 1975 und die amerikanische Niederlage in Vietnam. Er hat auch die Verbündeten düpiert, da er den Abzug der amerikanischen Truppen mehr oder weniger ohne Konsultation beschlossen hat. Mein Eindruck war, dass er die Last des Afghanistan-Einsatzes unbedingt loswerden wollte. Aber es war eben desillusionierend und deprimierend, dass die Taliban dann binnen weniger Tage die Macht übernommen haben.

Wo hatte er außenpolitische Erfolge?

Großen Rückhalt genießt er in der amerikanischen Bevölkerung für seinen konfrontativen Kurs gegenüber China. Es ist nach Trump auch eine positive Veränderung, dass sich die USA unter Biden wieder klar zu ihren Bündnisverpflichtungen bekennen. Aber natürlich haben die USA als Weltmacht schon immer nur sehr begrenzt Rücksicht auf ihre Verbündeten genommen.

Bidens schlechte Umfragewerte hängen auch mit der anhaltenden Corona-Pandemie und der hohen Inflation zusammen. Ist er dafür überhaupt verantwortlich?

Allenfalls zum Teil, aber wir haben nun mal die Vorstellung, dass Regierungen handlungsstark sein müssen und auf alle Herausforderungen eine Antwort finden müssen. Biden hat im Wahlkampf versprochen, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Ökonomisch setzt er stark auf Investitionen durch neue Schulden. Damit ist er zumindest auch partiell mitverantwortlich für die hohe Inflation.

Was sind derzeit die wichtigsten Herausforderungen, die Biden anpacken sollte?

Eine große Herausforderung ist natürlich die Ukraine-Krise. Die ist brandgefährlich. Die Anzeichen mehren sich, dass Russlands Präsident Wladimir Putin tatsächlich das Risiko einer Invasion eingeht. Hier muss Biden außenpolitisch unter den Verbündeten eine harte Linie herstellen und diese auch innenpolitisch absichern. Ein weiteres drängendes Problem sind die steigenden Kriminalitätsraten in Amerika. Wenn sich die Menschen nicht mehr sicher fühlen, beeinträchtigt das auch die Autorität des Präsidenten.

Donald Trump wettert immer wieder heftig gegen seinen Nachfolger. Welche Rolle spielt der Ex-Präsident noch in der amerikanischen Politik?

Trump hat die republikanische Partei weiter fest im Griff. Die Mehrheit der republikanischen Wähler glaubt seine Lüge vom Wahlbetrug. Die Amerikaner leben heute in politischen Paralleluniversen. Ich hatte nach dem Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar gehofft, dass ein Ruck durch das Land geht und es eine Katharsis gibt. Aber dem war leider nicht so.

Die politische Spaltung der USA wird sich also weiter vertiefen?

Davon gehe ich aus. Der politische Wettbewerb ist zu einem Kampf völlig konträrer Lebensweisen geworden. Als Historiker erinnert mich sehr vieles an die Zeit unmittelbar vor dem Bürgerkrieg. Man sieht sich als Feind, nicht als Konkurrent, und ein Kompromiss ist nicht mehr möglich. Es ist vor allem die republikanische Partei, die sich zu einem militanten Kampfbund radikalisiert hat. Aber der politische Grundkonsens in Amerika scheint mir insgesamt zerfallen zu sein. Die politischen Kommentatoren in Amerika sind da auch sehr pessimistisch. In einem Land, in dem nicht einmal mehr der friedliche Machtwechsel garantiert ist, gerät die Demokratie ernsthaft in Gefahr.