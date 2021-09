Von Gernot Heller

Berlin. Der renommierte Terrorismusforscher Peter H. Neumann vom Londoner King’s College sieht bislang keine gravierende Verschärfung der Sicherheitslage in Deutschland als Folge der Taliban-Machtübernahme in Afghanistan. Eine entsprechende Frage unseres Berliner Büros beantwortete Neumann, der dem Zukunftsteam von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) angehört, mit "nicht unmittelbar".

Er könne sich zwar vorstellen, dass sich Einzeltäter durch die jüngsten Vorgänge angestachelt fühlten. "Insofern gibt es eine leicht erhöhte terroristische Gefahr", erläuterte er. "Kurzfristig sehe ich aber noch nicht, dass aus Afghanistan heraus terroristische Anschläge koordiniert werden – das passiert momentan noch nicht". Was die deutsche Sicherheitspolitik im Allgemeinen angeht, benötige die seiner Auffassung "einen Koordinierungsmechanismus", um ressortübergreifende Antworten auf vielschichtige Herausforderungen in der Welt geben zu können. Daher unterstützt Neumann den Vorschlag Laschets für einen nationalen Sicherheitsrat ganz ausdrücklich.

"Wir brauchen eine moderne, realistische Außen- und Sicherheitspolitik aus einem Guss", fordert er. Um die zu verwirklichen, ist der Wissenschaftler im Grundsatz willens, in die Politik zu wechseln. Wenn Laschet Bundeskanzler werde, "und ich unterstütze ihn ja hierbei, dann bin ich durchaus bereit, politische Verantwortung zu übernehmen", sagte er unserer Berliner Redaktion. "Da wurde aber bislang noch nicht besprochen, um welche Positionen, Funktionen es da gehen könnte", stellte er klar. Erst einmal müsse die Union stärkste Kraft im Lande werden. "Aber prinzipiell bin ich bereit, politische Verantwortung zu übernehmen", wiederholte er.

Welche Bedeutung habe die Terroranschläge vom 11. September 2001 für die Weltpolitik und die USA?

Es gibt zwei signifikante Aspekte, Weltpolitisch markierte der 9. November 1989 das Ende kalten Krieges mit dem Fall der Berliner Mauer. Danach kamen die 90er Jahre, in denen wir von dieser epochalen Entspannung profitiert haben und sehr überheblich in der Überzeugung waren, der Westen mit seinem Gesellschaftsmodell habe sich durchgesetzt. Diese Phase der Allseligkeit wurde mit dem 11. September 2001 abrupt beendet. Das war also das Datum, an dem das 21ste Jahrhundert im Grunde erst angefangen hat mit einer neuen weltpolitischen Logik. Es zeigte sich: Es gibt einen ideologischen, gewalttätigen Gegner, der genau für das Gegenteil dessen steht, was westliche Demokratien verkörpern. Für die Amerikaner war es zudem das erste Mal seit Pearl Harbour im Zweiten Weltkrieg, dass die USA direkt angegriffen wurden – und zwar im Herzen des Landes, in New York und in Washington. Insofern war das psychologisch ein gewaltiger Schlag, ein Bruch.

Ist der US-Rückzug aus Afghanistan einer Art Schlussstrich unter das Thema?

Nein, keinesfalls. Der Krieg mit Terroristen, Dschihadisten, Islamisten, lässt sich nicht einseitig für beendet erklären. Das wird ohne Zweifel weitergehen, nicht nur in Afghanistan, sondern auch in anderen Ländern bis hinein in westliche Länder. Das bleibt eine der großen Konfliktlinien unserer Zeit.

Hat der unrühmliche Rückzug aus Afghanistan das Standing der USA in der Welt beschädigt?

Das wird man noch sehen müssen. Aber die politische und militärische Glaubwürdigkeit der USA hat gelitten. Dass es irgendwann den Rückzug aus Afghanistan geben musste, war klar. Doch so wie er kam, so überraschend, so chaotisch, hat er aus US-Sicht mit einer Demütigung geendet – ganz zuletzt mit dem Tod von 13 US-Soldaten. So sehr sich Präsident Joe Biden auch anstrengt: Dass das dem Ansehen der USA als weltweite Führungsmacht geschadet hat, kann er nicht ungeschehen machen.

Nun hatten die Terrorangriffe vom 9. September 2001 eine Solidaraktion des Westens ausgelöst. Markiert der von den USA einseitig entschiedene Rückzug nun eine Auflösung des westlichen Bündnisses?

Ich bezweifle das, auch wenn das einige Leute so sehen. Vielmehr würde ich der These folgen, dass das Gegenteil der Fall ist. Worum es den Amerikanern geht, ist kein Rückzug aus der Welt. Das große Projekt von US-Präsident Joe Biden ist vielmehr die Eindämmung des Einflusses von China als dem geopolitischen Rivalen seines Landes. In Hinblick darauf waren solche Militäreinsätze wie in Afghanistan eher eine lästige Ablenkung. Was Biden nun in den Vordergrund schiebt ist die Bildung einer starken Allianz des Westens, die China selbstbewusst entgegentreten kann – und Europa ist ein wichtiger Teil dieser Allianz. Er braucht dazu Partner.

Auslöser der Mission in Afghanistan waren die Terroranschläge des 11. September 2001. Ist das Land nun wieder auf dem Weg, wie damals ein Rückzugsgebiet für islamistische Terroristen zu werden?

Das muss man befürchten. Mit dem Rückzug des Westens ist ohne Zweifel die die Wahrscheinlichkeit größer geworden, dass international orientierte Terror-Gruppen zurückkommen, was ja zum Teil schon geschehen ist. Dass solche Gruppen in dem Land womöglich wieder Unterschlupf und eine Operationsbasis finden, muss man genau im Auge behalten. Zudem sei daran erinnert: Die Amerikaner waren nicht nur in Afghanistan und haben die Taliban bekämpft, sondern sie taten das bis vor drei Wochen, um Gruppen wie den IS zu bekämpfen. Gegen die haben fast täglich Operationen stattgefunden. Das alles hat jetzt aufgehört. Jetzt gibt es für diese Terroristen ein Vakuum, in das sie sich einnisten können. Sie künftig nur noch von außen bekämpfen zu können, das ist eine erhebliche Schwächung des Westens.