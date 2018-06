Von Georg Ismar

Berlin. In der Nacht fuhren sie nach der Sitzung des Koalitionsausschusses schweigend vom Hof des Kanzleramts. Es war dann Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) vorbehalten, am Mittwochmorgen den weißen Rauch beim Streitthema Baukindergeld zu verkünden. Schließlich ist es ein Wunschprojekt von CDU und CSU.

Bis zur Einigung lief es in der Regierung allerdings alles andere als rund. Die ursprüngliche Idee stammt von der Union. Sie hatte das Baukindergeld in ihrem Wahlprogramm stehen und wollte damit Familien unter die Arme greifen, die sich den Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen wollten. Der erste Plan sah vor, dass eine Familie einen Bau- oder Kaufzuschuss von 12.000 Euro pro Kind erhält - verteilt über zehn Jahre. Die SPD stimmte dem Plan in den Koalitionsverhandlungen nur zähneknirschend zu. Denn auch Arbeitnehmer mit geringem Einkommen, die sich trotzdem keine Wohnung kaufen können, zahlen die Leistung über ihre Steuern indirekt mit.

In der vergangenen Woche schritt dann Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ein, weil die vereinbarten Mittel - knapp zwei Milliarden Euro - nach seinen Berechnungen für die Förderung nicht ausreichen würden. Er einigte sich mit Bauminister Horst Seehofer (CSU) eine Deckelung bei der Fläche. Den Zuschuss hätte eine vierköpfige Familie demnach nur erhalten, wenn die Immobilie nicht größer als 120 ist.

Dagegen rebellierte aber die Unionsfraktion. Deshalb lautet der nun im Koalitionsausschuss gefundene Kompromiss: Die Begrenzung bei den Quadratmetern ist vom Tisch. Um das Budget zu schonen, wird stattdessen die Frist für Anträge begrenzt: Für alle Kauf- und Hausbauverträge, die zwischen dem 1. Januar 2018 und 31. Dezember 2020 abgeschlossen werden, kann man das Geld beantragen. Die Einkommensgrenze liegt weiterhin bei 75.000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen plus 15.000 Euro Freigrenze pro Kind.

Für ihre Zustimmung zum Baukindergeld bekommt die SPD im Gegenzug rund 500 Millionen Euro mehr für den sozialen Wohnungsbau - insgesamt sind damit hierfür nun 2,5 Milliarden Euro geplant. Effekt des Kuhhandels: Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Obergrenze für zusätzliche Ausgaben von 46 Milliarden Euro bis 2021 ist kaum noch zu halten - es sind jetzt schon fast 47 Milliarden.

Gute Nachrichten für Familien gibt es auch noch an anderer Stelle. Das Kabinett billigte am Mittwoch ein milliardenschweres Entlastungspaket für diese Zielgruppe. Eine Familie mit einem Bruttojahresgehalt von 60.000 Euro wird ab 2019 zum Beispiel um 9,36 Prozent entlastet, das bedeutet für sie 251 Euro mehr im Jahr. Die gesamte Entlastungssumme liegt bei 9,8 Milliarden Euro jährlich.

Erreicht werden soll das laut dem Entwurf des Finanzministers durch eine Anhebung des Kindergeldes zum 1. Juli 2019 um zehn Euro monatlich pro Kind. Es beträgt dann für das erste und das zweite Kind jeweils 204 Euro monatlich, für das dritte Kind 210 Euro und für jedes weitere Kind jeweils 235 Euro. Für die folgenden Jahre sieht der Koalitionsvertrag weitere Kindergelderhöhungen vor, was aber noch nicht in diesem Gesetzentwurf enthalten ist. Auch der Kinderfreibetrag soll entsprechend angehoben werden: Ab Januar 2019 pro Kind von 7428 Euro auf 7620 Euro und ab Januar 2020 dann auf 7812 Euro.

Aber nicht nur Familien sollen mehr Geld in der Tasche haben. Scholz hat auch Entlastungen bei der Einkommenssteuer angekündigt. Der Grundfreibetrag steigt deshalb ab Januar 2019 von bisher 9000 Euro auf dann 9168 Euro. Einkommen unterhalb dieses Werts bleiben grundsätzlich steuerfrei.

Zum Ausgleich der sogenannten Kalten Progression wird ab Januar 2019 auch der übrige Steuertarif verschoben. Die Steuerzahler sollen damit um insgesamt 2,2 Milliarden Euro pro Jahr entlastet werden, ab 2020 um weitere 2,1 Milliarden Euro jährlich.