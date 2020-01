Hunderttausende Jobs in Gefahr? Experten warnen vor dem Verlust von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie, hier in der Montage bei Porsche in Stuttgart. Foto: dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Das Treffen im Kanzleramt hatte noch nicht begonnen, da präsentierte die Automobilindustrie schon einmal vorab die Rechnung. Bis zu 20 Milliarden Euro fordert die Branche vom Staat, um die Wende in Richtung Elektromobilität zu meistern. Andernfalls drohe ein massiver Abbau von Arbeitsplätzen und die Konzerne würden im weltweiten Wettbewerb zurückfallen. "Die Bundesregierung muss sich darüber im Klaren werden, ob sie zu diesem wichtigen Industriezweig steht und ob sie ihn weiter unterstützen möchte und ob sie weiterhin auch will, dass wir Nummer Eins bleiben in der Automobilindustrie", sagte Stefan Wolf, Vorstandsmitglied des Verbands der Deutschen Automobilindustrie.

Krisengipfel im Kanzleramt gestern Nachmittag – Angela Merkel hatte die zuständigen Minister, Personalvorstände der Autobranche und Gewerkschafter eingeladen, um über mögliche Hilfen für die Industrie zu beraten. Milliardenhilfen für Konzerne und Zulieferer, Kurzarbeitergeld für Betroffene, stärkere Anreize für den Kauf von Elektroautos – ein ganzes Bündel von Maßnahmen liegt auf dem Tisch, um eine der Schlüsselindustrien der deutschen Wirtschaft zu stützen und den Abbau von Arbeitsplätzen in Grenzen zu halten.

Die Grünen machen Druck, fordern das Ende von Verbrennungsmotoren in der Automobilindustrie bis 2030 und von der Kanzlerin einen "Zukunftsplan Auto". Fraktionschef Anton Hofreiter fordert ein Enddatum für Verbrennungsmotoren. "Jetzt müssen in der Autoindustrie die entscheidenden Weichen gestellt werden", erklärte er gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Die Jobs seien vor allem dann in Gefahr, wenn Bundesregierung und Industrie starr am Status Quo festhalten und sich jeglicher Modernisierung verweigern würden.

FDP-Chef Christian Lindner kritisiert eine falsche Weichenstellung und warnt vor einer De-Industrialisierung der Autobranche, weil sich die Regierung einseitig auf Elektromobilität festlege und die Grünen den Verbrennungsmotor ganz verbieten wollten.

Gehen bald in den Montagehallen der deutschen Autohersteller die ersten Lichter aus? Glaubt man den Experten der Nationalen Plattform Zukunft der Elektromobilität, droht in der Branche ein Verlust von mehr als 410.000 Arbeitsplätzen. Das wäre knapp die Hälfte aller 830.000 Beschäftigten. Im Zuge der Umstellung auf Elektroautos werde der Personalbedarf deutlich zurückgehen, schließlich werden für den Bau von Elektromotoren deutlich weniger Monteure gebraucht als für Verbrennungsmotoren. Auch die Automatisierung werde weiter zunehmen. Eine Prognose, die umstritten ist. Autoökonom Ferdinand Dudenhöffer spricht von "Panikmache". Der Experte der Universität Duisburg-Essen rechnet im Zuge der Umstrukturierung nur mit einem Abbau von 125.000 Jobs.

"Wenn wir jetzt nicht umsteigen, gefährden wir unser wirtschaftliches Rückgrat", warnt Cem Özdemir, Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestags. "Mit einer angstgetriebenen Autopolitik à la Verkehrsminister Scheuer werden wir in ein paar Jahren industrielles Brachland vorfinden, wo heute noch einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Deutschlands steht", erklärte der Grüne im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. "Denn in Wahrheit ist Scheuers Verzögerungs- und Verschiebungspolitik gleichbedeutend mit Nichtstun" sagte er.

Anfang November erst hatte sich die Regierung mit den Autoherstellern auf ein Maßnahmenpaket verständigt, darunter eine Ausweitung von Kaufprämien für Elektro-Autos und 50.000 zusätzliche Ladestationen in den nächsten zwei Jahren. Das ursprüngliche Ziel. bis 2020 eine Million Elektroautos auf die Straßen zu bringen, hat die Bundesregierung längst aufgegeben, will es nun bis 2022 erreichen. 2030 dann sollen es mindestens sieben Millionen Elektroautos sein.