Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Das Wort von "Privilegien" für Geimpfte ist längst in der Welt. Der Gesundheitsminister hat es verwendet, ebenso die Kanzlerin, ähnlich der Innenminister. Alle drei lehnen die Idee rundum ab: Gleiches Recht für alle, ob geimpft oder nicht. Keine Sonderrechte! Doch der Begriff ist fragwürdig.

"Der richtige Ausdruck wäre ,Aufhebung von Freiheitseinschränkungen’", sagt der Heidelberger Verfassungsrechtler Hanno Kube. Denn in der Pandemie ist in Grundrechte eingegriffen worden, die eigentlich allem anderen vorausgehen. "Wenn es nicht mehr gerechtfertigt ist, die Grundrechte einzuschränken", sagt Kube, "dann müssen die Einschränkungen aufgehoben werden." Immer vorausgesetzt, es ist erwiesen, dass die Impfung nicht nur davor schützt, an Covid-19 zu erkranken, sondern auch verhindert, dass man das Virus weitergibt. Bislang ist das unsicher. Darauf basiert auch die neue Stellungnahme des Ethikrates.

Aber was, wenn die Impfung auch die Weitergabe verhindert? Darf der Staat dann zwischen Ungeimpften und Geimpften unterscheiden? "Grundsätzlich muss er das dann sogar", sagt Kube. "Der zentrale Grund für die Beschränkungen ist die Ansteckungsgefahr. Und wenn die nicht mehr vorliegt, dann gibt es insoweit keine Rechtfertigung mehr, die Freiheit zu beschränken."

Dabei geht Kube nicht davon aus, dass für Geimpfte gleich alle Regeln wegfallen werden. Vielmehr müsse man differenzierte Regeln für einzelne Lebensbereiche finden. "Es besteht das Risiko, dass die Bereitschaft der Nicht-Geimpften, sich an Regeln zu halten, sinkt, wenn man sieht, dass andere die Maske nicht mehr tragen müssen", sagt er. Und Regeldisziplin zu erhalten und Unruhe zu verhindern, das seien ebenfalls wichtige Rechtsgüter, so der Jurist. Andererseits könnten Freiheiten für Geimpfte die Impfbereitschaft erhöhen, merkt er an.

Umstritten ist, ob private Anbieter zwischen Geimpften und Ungeimpften unterscheiden dürften. Der Augsburger Verfassungsrechtler Josef Franz Lindner schrieb bereits zum Auftakt der Impfkampagne in einem Blogbeitrag: "Der Betreiber eines Restaurants, einer Kultur- oder Sporteinrichtung kann im Rahmen der Privatautonomie entscheiden, dass er nur geimpfte Personen in seiner Einrichtung zulassen will. Er darf sogar damit werben." Denn: Das Allgemeine Gleichstellungsgesetz verbietet Diskriminierung etwa nach Alter, Geschlecht, Religion, Herkunft oder Behinderung. Der Impfstatus zähle dazu nicht, schreibt Lindner.

Das sieht im Prinzip auch Thorsten Kingreen, Professor für Sozial- und Gesundheitsrecht an der Uni Regensburg, so. Mit einer Einschränkung: Noch könne sich kaum jemand impfen lassen, betont er. Damit sei der Immunstatus ähnlich den Kriterien des AGG nichts, worüber Menschen frei entscheiden könnten. In einer Anhörung im Bundestag Mitte Januar schlug Kingreen vor, nur für einige Monate ein befristetes Verbot der Vorzugsbehandlung für Geimpfte ins Gesetz zu schreiben – und dann enden zu lassen. Es wäre "nicht zu rechtfertigen, den Einzelhandel und die Kultureinrichtungen nur deshalb geschlossen zu halten, weil sie noch nicht wieder von allen gleichberechtigt genutzt werden können", so Kingreen.

Lindner schlägt einen Mittelweg vor, um einerseits Öffnungen zu ermöglichen, aber gleichzeitig Diskriminierung zu verhindern. Der Staat könnte dabei den Privaten eine Art abgestuftes Hygienekonzept vorschreiben. Kernpunkt: Zutritt nur mit Impfnachweis – oder negativem Schnelltest am Eingang. Angesichts der massiven Lockdownschäden sei der Staat sogar "verpflichtet, ein solches Konzept zu verfolgen", so Lindner. "Es wäre das mildere, gleich geeignete Mittel gegenüber dem jetzigen Zustand."

Damit wäre dann auch ein Bevorzugungsverbot überflüssig. Dass darüber überhaupt diskutiert wird, kommentieren die Bochumer Sozialrechtsexperten Lamia Amhaouach und Stefan Huster spitz: "Die Politik hat immer versprochen, dass es bei Corona keinen Impfzwang geben wird, und hat nun Sorge, dass ,Privilegien’ für Geimpfte ihnen von irgendwelchen selbsternannten ,Querdenkern’ als Bruch dieses Versprechens vorgehalten werden", schreiben sie leicht polemisch auf verfassungsblog.de. "So bestimmen die Wahnsinnigen mittelbar doch noch die Politik."