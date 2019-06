Recep Erdogan konnte sich auf dem Weg zur Diktatur bislang aus einem großen Werkzeugkasten frei bedienen. Sein "Platz des Himmlischen Friedens", auf dem er die Proteste zusammenknüppeln ließ, war 2013 der Gezi-Park in Istanbul. Dem folgte die Abschaffung der Pressefreiheit. Und der dubiose Putschversuch 2016 geriet dem Autokraten zur Steilvorlage für die Säuberung der Institutionen. Ausgerechnet beim Versuch, in "seiner" Metropole am Bosporus so lange wählen zu lassen, bis das Ergebnis passt, ist der Despot abgestraft worden. Glückwunsch Türken! Ihr habt die Ehre des Landes aus den Händen eines rückständigen, korrupten Mannes gerettet - und fürs Erste das Sprichwort bestätigt: Das Feuer verbrennt auch den Platz, auf den es fällt.