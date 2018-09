Ein ausgebrannter Tanklastwagen zeugt noch von einer Bombenexplosion in Nangarhar in Ostafghanistan. Solche Anschläge sind in vielen Regionen Afghanistans Normalität. Foto: dpa​

Von Michael Abschlag

Heidelberg. Ghormatsch, Nordafghanistan, 27. August 2018: Die radikalislamischen Taliban erobern eine Militärbasis und überfallen einen Konvoi, der gerade aus der umkämpften Provinzhauptstadt flieht. Mindestens 25 Soldaten sterben laut Regierungsangaben, 20 werden verwundet, 16 geraten in Gefangenschaft.

Kabul, 9. September 2018: In der Innenstadt sprengt sich ein Selbstmordattentäter auf einem Moped in die Luft. Die Bombe detoniert nahe eines Konvois von Taliban-Gegnern. Mindestens sieben Menschen sterben, 24 werden verletzt.

Nangarhar, Ostafghanistan, 11. September 2018: Inmitten einer Demonstration auf einer Überlandstraße zündet ein Mann einen Sprengsatz. Bilanz des Anschlags: 32 Tote, 128 Verletzte.

Drei Meldungen, die in den letzten Tagen über den Ticker liefen. Es sind keine großen Nachrichten, aber in der Summe ergeben sie und Dutzende ähnliche einen ungefähren Eindruck von der Lage in Afghanistan - einem Land, das 17 Jahre nach Beginn des US-geführten Militäreinsatzes als gescheitert gilt, und in das doch die Bundesrepublik abschiebt. Wie sieht es wirklich aus in Afghanistan?

Nicht gut, glaubt man Thomas Ruttig vom Afghanistan Analysts Network. "In Afghanistan hat sich relativ wenig verbessert", lautet seine ernüchternde Bilanz. "Die Trends bei den wichtigsten Kennziffern deuten in eine negative Richtung. Die Zahl der zivilen Opfer, die Zahl der Sicherheitskräfte - das ist alles gestiegen." Die Taliban seien auf dem Vormarsch, was die Kontrolle über Bevölkerung und Territorium angehe.

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch das Auswärtige Amt. Im Juni stellte es - mit einem Jahr Verspätung - seinen Bericht zur Sicherheitslage in Afghanistan vor. Die Situation habe sich 2017 zwar "punktuell verbessert", heißt es dort, jedoch auf niedrigem Niveau. In diesem Jahr sank die Zahl der zivilen Opfer zwar um neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr - lag aber immer noch bei 3438 Toten. Und allein im ersten Quartal 2018 waren es bereits wieder 763 Tote. Beim Ranking der intensivsten Konflikte der Welt, das vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri erstellt wird, kommt Afghanistan auf Platz zwei, gleich nach Syrien.

"Wir bekommen hier im Westen nur zwei bis drei Prozent der Anschläge mit", sagt Reinhard Erös. Der ehemalige Offizier der Bundeswehr arbeitet seit mehreren Jahren als Entwicklungshelfer in Afghanistan und hat dort mehrere Schulen aufgebaut. "Meist wird nur über Afghanistan berichtet, wenn Deutsche oder deutsche Einrichtungen betroffen sind", so Erös. Tatsächlich gebe es aber jeden Tag gewaltsame Auseinandersetzungen.

Seit einiger Zeit haben die Taliban ihre Strategie geändert: Statt Terroranschläge zu verüben, greifen sie immer häufiger Sicherheitskräfte und Regierungseinrichtungen an (siehe Text links). Ruttig glaubt, dass ausgerechnet die anstehenden Friedensgespräche zwischen den Taliban und den USA der Grund dafür sind, dass die Zahl der Angriffe zugenommen hat: "Vor solchen Gesprächen versuchen alle Seiten, ihre Position zu stärken. Das tun auch die Taliban."

Denn auch die USA haben in Afghanistan ihr Vorgehen geändert: Galten Friedensgespräche mit den Taliban lange als undenkbar, läutete noch die Obama-Regierung einen Kurswechsel ein. In Washington hat man längst erkannt, dass ohne die Taliban kaum ein Frieden möglich sein wird. Ein Dilemma, sagt auch Ruttig: "Viele wollen verständlicherweise kein Taliban-Regime. Aber man kann die Taliban auch nicht ignorieren, sondern muss sie als politischen Faktor miteinbeziehen." Zumal die westlichen Staaten kaum ein Interesse daran haben, ihre Truppen dauerhaft in dem Land zu belassen - der Einsatz ist bei den Bevölkerungen unbeliebt. Derzeit sind westliche Truppen vor allem noch deshalb in dem Land, weil sich ohne sie die Lage wohl weiter verschlechtern würde. Die afghanische Regierung sei alleine kaum überlebensfähig, so Ruttig: "Wenn man alle Ausgaben für Armee, Polizei und Geheimdienst zusammenzählt, dann übersteigt das die gesamten Staatseinnahmen", erklärt er. "Afghanistan war schon immer eines der ärmsten Länder, und nach 40 Jahren Krieg liegt die Wirtschaft komplett am Boden."

Erös hält die schlechte wirtschaftliche Situation für das Hauptproblem. "Jeder afghanische Mann hat das Ziel, eine Familie zu gründen und sie ernähren zu können. Und das geht nicht, wenn er keinen Beruf hat", sagt Erös. "In der Region, in der ich tätig bin, haben von zehn jungen Männern acht oder neun keine Arbeit" - und das bei wachsender Bevölkerung. Davon profitierten vor allem die Taliban. "Sie sagen natürlich: Der Westen interessiert sich nicht für uns, nur wir kümmern uns um euch", so Erös.

Ist es legitim, Menschen in ein solches Land abzuschieben? Die Bundesregierung beantwortet die Frage mit Ja und verweist darauf, dass nur Gefährder, Straftäter sowie Personen abgeschoben werden, die sich der Identitätsfeststellung verweigern. Zudem gebe es auch in Afghanistan sichere Provinzen. Ruttig ist da anderer Ansicht: "Es gibt keine sicheren Regionen in Afghanistan", lautet sein Befund. "Auch die Bundesregierung weigert sich zu sagen, wo sich diese Regionen befinden sollen." Es gebe zwar Gebiete, die über eine gewisse Zeit relativ ruhig sind. "Aber auch dort kann niemand voraussagen, wie lange das hält."