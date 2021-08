Von Michael Abschlag

Heidelberg. Conrad Schetter (45) ist Friedensforscher an der Universität Bonn und Buchautor ("Kleine Geschichte Afghanistans").

Conrad Schetter. Foto: zg

Herr Schetter, heute erscheint Afghanistan als ein Land voller Krisen und Konflikte. War es das schon immer?

Afghanistan ist ein enorm zerrissenes Land, und das auf mehrere Weise. Erstens gibt es eine große ethnische Vielfalt, die sich auch in den verschiedenen Sprachen zeigt, und zweitens auch eine religiöse Vielfalt, weil es neben den Sunniten auch einige Schiiten in dem Land gibt. Und drittens gibt es auch noch eine große Differenz zwischen Stadt und Land.

Gibt es überhaupt so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl, ein Nationalgefühl?

Nein. Ein Nationalgefühl hat sich in Afghanistan nie ausgebreitet. Es gibt vielleicht zwei Momente, die das Land zusammenschweißen. Das eine ist der Mythos der Freiheit, der Gedanke, dass Afghanistan nie besiegt wurde: Das ist ein Mythos, den sich erst die Mudschahedin im Kampf gegen die Sowjetunion und dann die Taliban im Kampf gegen die Amerikaner zueigen machten. Das ist ein ganz zentraler Moment. Der zweite Moment ist, dass viele Afghanen sich als Schicksalsgemeinschaft verstehen, als ein Land, das sich seit 40 Jahren im Krieg befindet. Viele sagen deshalb: Was wir bei allen Unterschieden gemeinsam haben, ist das Leid, die Verfolgung, Vertreibung und der Verlust von Angehörigen, aber auch die Hoffnung auf Frieden.

Aber wenn die nationale Identität nicht so stark ausgeprägt ist, was ist dann die Bezugsgröße? Die Stammesverbände?

Es gab im 20. Jahrhundert immer wieder Versuche, eine gemeinsame nationale Identität aufzubauen, mit gemeinsamen Tänzen oder Traditionen wie dem Reiterspiel. Aber das hat nur auf der symbolischen Ebene geklappt. Die Bedeutung der Ethnizität spielt schon eine sehr große, wenn auch schwankende Rolle, weil etwa der Zugang zu Ressourcen ungleich verteilt ist. Ein zweiter Bezugspunkt, der sehr stark ist, ist der Islam. Jedes Argument wird vor einem islamischen Narrativ, etwa mit Verweisen auf bestimmte Suren, vorgebracht.

Die Taliban vertreten eine sehr fundamentalistische Lesart des Islam. Ist das in Afghanistan schon länger verwurzelt, oder ein neueres Phänomen?

Interessanterweise ist der Islamismus in Afghanistan erst in den 1960er Jahren aufgekommen, wie in den meisten muslimischen Ländern. Verbreitet wurde er vor allem von der "Ulama", der geistlichen Elite. Das waren Leute, die nach Saudi-Arabien oder Ägypten zum Studium gingen und mit islamistischen Vorstellungen zurückkamen. Interessanterweise stehen die Taliban zu ihnen in einem Gegensatz. Die Taliban werden von einfachen Dorfmullahs geleitet, die sich von den Mudschahedin der 1980er abgrenzen.

Das heißt, das ist eine volksreligiöse Bewegung, gegen die geistlichen Eliten?

Bei den Taliban verschwimmen Volksislam, islamistische Vorstellungen und Stammesaspekte. Das ist eine Mischung. Zudem prangern sie soziale Ungleichheiten und Korruption an.

Haben die Taliban Rückhalt in der Bevölkerung, oder sind die meisten Menschen gegen sie?

Nein, eher im Gegenteil. Am Anfang waren die Taliban vor allem eine Bewegung der Volksgruppe der Paschtunen, aber inzwischen werden sie auch von anderen ethnischen Gruppen akzeptiert. Den Norden, wo vor allem ethnische Minderheiten leben, konnten sie jetzt ja am schnellsten erobern. Die Taliban mussten natürlich lange an dem Bild arbeiten, das ihre Schreckensherrschaft in den 1990er Jahren hinterlassen hat. Aber man muss bedenken, dass die Schreckensherrschaft damals vor allem in den Städten zu spüren war. Auf dem Land hat man davon wenig mitbekommen.

Weil sie es nicht kontrollieren konnten?

Genau. Die Taliban waren auf der ländlichen Ebene wenig aktiv. Ihnen wurde sogar positiv angerechnet, dass sie die ganzen Checkpoints und Grenzen der verschiedenen zerstrittenen Mudschahedin-Parteien beseitigt haben. Für die Landbevölkerung war die Intervention der USA viel negativer und einschneidender als die Herrschaft der Taliban. Anders war das in den urbanen Zentren, die schon in den 1960ern modernisiert waren, wo die Kommunisten saßen und die überhaupt für die Taliban ein Hort der Sünde waren. An der Stadtbevölkerung wollten die Taliban ein Exempel statuieren.

Sie sprachen vorhin den Mythos der Uneinnehmbarkeit an – und tatsächlich sind ja mehrere Mächte in Afghanistan gescheitert. Sind die Afghanen besonders freiheitsliebend?

Da gibt es verschiedene Faktoren. Auf der einen Seite lag Afghanistan immer an der Peripherie, abseits der großen Oasenstädte, in einer enorm unzugänglichen Gebirgsregion. Die Kosten, diese Region zu erobern, standen nie in einem Verhältnis zu dem Ertrag, den man erwarten konnte. Deswegen hat sich hier Herrschaft immer nur sehr spärlich entwickelt. Ein zweiter Punkt ist, dass moderne Armeen in Afghanistan immer scheitern werden. Das ist eine Region, die mit ihren Wüsten, Gebirgen und verschachtelten Tälern zum Guerillakampf geradezu aufruft. Das ist eine geografische Situation, in der eine moderne Kriegsführung einfach nicht möglich ist.

Ist der Westen auch gescheitert, weil er Afghanistan nie verstanden hat?

Ich würde noch weitergehen: Der Westen hat nicht einmal versucht, Afghanistan zu verstehen. Es ist natürlich auch schwierig, weil etwa zwischen einem einfachen Bauern und einem Präsidenten Aschraf Ghani soziale Welten liegen. Dennoch glaube ich, dass man den Afghanen zu wenig zugehört hat und zu spät begonnen hat, ihnen Verantwortung zu übertragen. Wir sollten unsere Fehler sehr gründlich aufarbeiten, damit die Politik daraus endlich einmal etwas lernt. Ich fürchte aber, dass das nicht passiert.