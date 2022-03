Aktuell kommt noch russisches Rohöl in deutschen Raffinerien an - doch der Druck in der Bevölkerung wächst, Russland mit einem Energie-Embargo zu belegen.

Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Marcel Fratzscher (51; Foto: dpa) ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin.

Herr Fratzscher, was droht, wenn Russland wegen des Rubel-Streits bei den Gasrechnungen seine Energie-Lieferungen nach Deutschland einstellt?

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen wären dramatisch. Wir dürfen das nicht unterschätzen, denn wir sind darauf nicht wirklich vorbereitet. Es würde bedeuten, dass wir eine viel höhere Inflation hätten, die in Richtung zehn Prozent gehen könnte. Die Energiepreise würden einen erneuten Sprung machen, der noch einmal stärker als in den letzten zwei Monaten ausfallen dürfte. Absehbar wären zudem Engpässe in der Wirtschaft. Manche Unternehmen würden ihre Produktion wohl einstellen müssen und mehr Menschen in Kurzarbeit schicken. Und wir Konsumenten müssten uns bewusst sein, dass wir auf Gewohntes verzichten und etwa das Autofahren einschränken müssen.

Würde ein Energie-Lieferstopp Russlands bei uns eine Rezession auslösen?

Ja, das ist möglich. Wir hatten ohnehin schon eine Schrumpfung der deutschen Wirtschaft im vierten Quartal 2021 und sind noch gar nicht aus der Corona-Pandemie heraus. Die deutsche Wirtschaft ist momentan fragil, und daher träfe uns ein solcher Schock nun hart.

Könnte die deutsche Wirtschaft eine zweite Rezession binnen drei, vier Jahren aushalten?

Wir müssen uns ohnehin unabhängig machen von russischem Gas und Öl, nicht zuletzt wegen des Klimaschutzes. Das Problem ist, dass mit einem Energie-Lieferstopp Russlands oder einem Embargo unsererseits diese Transformation in ein, zwei Jahren laufen müsste und nicht in zehn oder 15 Jahren. Die deutsche Wirtschaft könnte das – wenn auch unter erheblichen Kosten – bewerkstelligen, denn die Politik hat alle Instrumente, um die Unternehmen und die Menschen zu unterstützen. Aber der wichtigste Unterschied zum Einbruch durch die Pandemie ist: Der Einbruch damals war zeitlich begrenzt und konnte recht schnell wieder aufgeholt werden. In der Krise jetzt könnte man aber wohl nicht damit rechnen, dass die Wirtschaft nach kurzer Zeit wieder hochfährt. Die Kosten wären deutlich dauerhafter.

Haben wir bereits eine Stagflation, oder droht sie erst?

Stagflation bedeutet, dass man schwaches Wachstum und hohe Inflation nicht nur für ein Jahr hat, sondern länger. Wir werden in diesem Jahr ein niedriges Wachstum haben, bei einem Embargo oder einem Lieferstopp gar eine Rezession. Ein permanenter Lieferstopp von Öl und Gas aus Russland würde unserer Wirtschaft auch im nächsten Jahr und womöglich noch länger erhebliche Kosten auferlegen. Dann müssten wir uns auf zwei, drei Jahre Stagflation einrichten. Das ist ein erhebliches Risiko, das Politik und Wirtschaft einkalkulieren müssen. Für die Menschen wäre das hart, denn es würde bedeuten, dass ihre Löhne zwar wenig, die Preise dafür aber stark steigen würden. Das hieße, dass viele real drei, vier oder mehr Prozent weniger Kaufkraft haben. Das bedeutet: Wir alle, vor allem aber die Menschen mit niedrigen Einkommen, müssten den Gürtel fühlbar enger schnallen. Es ist eine zutiefst unsoziale Situation, die wir derzeit erleben und die sich womöglich verschärft.

Wie kann man eine Stagflation bekämpfen? Welche Rolle kommt dabei der Notenbank mit ihrer Zinspolitik zu?

Die Notenbank kann dabei wenig tun. Würde die EZB jetzt die Zinsen anheben, würde sie die Rezessionsgefahr nur noch verschärfen. Die Arbeitslosigkeit würde steigen, denn Firmen würden schwerer an Kredite kommen. Daher erwarte ich, dass die EZB die Füße stillhält. Das heißt, die Hauptaufgabe liegt bei der Finanzpolitik. Die müsste mit gezielten Hilfen für besonders betroffene Bürger und Branchen handeln. Und sie muss jetzt loslegen, denn man kann nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist.