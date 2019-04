Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Seit 25 Jahren ist Karl A. Lamers Mitglied im Bundestag, seit 2005 gewann er jeweils das Direktmandat im Wahlkreis Heidelberg. Außen- und Verteidigungspolitik ist sein Schwerpunkt: Der 68-Jährige führt die deutsche Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der Nato an, deren Präsident er auch für zwei Jahre war.

Herr Lamers, die Nato wird 70. Sie ist also eine betagte Dame aus einer anderen, vergangenen Zeit?

Eine betagte Dame, die immer wieder mit der Mode gegangen ist und die Zeichen der Zeit erkannt hat. Sie ist heute gut drauf und erkennt die Herausforderungen, vor denen sie steht.

Gut drauf? Weshalb?

Als der Kalte Krieg zu Ende war, hat sie viele Staaten aufgenommen, die in die Nato strebten, und die Grundlage für Demokratie in diesen Ländern geschaffen. Auch nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 in Amerika hat man sich neu aufgestellt. Die Welt ist heute eine völlig andere als 1949. Wir haben jetzt Herausforderungen aus Russland, Terrorismus, Cyberangriffe, hybride Kriegsführung, potenzielle Bedrohungen im Weltraum. Auf all das stellt sich die Nato neu ein! Deswegen ist sie auch nach 70 Jahren hochattraktiv geblieben.

Im Westen stellt der US-Präsident die Beistandspflicht offen in Frage, im Osten kauft der türkische Präsident russische Rüstungsgüter ein. Sieht so ein funktionierendes Bündnis aus?

Das zeigt, dass man auch innerhalb des Bündnisses großen Herausforderungen ausgesetzt ist. Ich rate gerade auch dem amerikanischen Präsidenten, sehr genau auf das zu hören, was Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg - übrigens erstmals auf Einladung des US-Kongresses - vor beiden Häusern des Parlaments gesagt hat. Vielleicht kann er etwas darüber lernen, welche Bedeutung die Nato für Europa und auch für Nordamerika hat.

Was haben die USA denn von der Nato?

Einen hohen Nutzen auch für ihre eigene Sicherheit und Freiheit in der heutigen Zeit - angesichts von großen Herausforderungen im Osten, im Süden und im Norden des Bündnisgebietes. Ich glaube, dass die Nato heute mehr denn je gebraucht wird, vor allem auch Artikel 5, die Beistandsverpflichtung. Einer für alle, alle für einen. Das ist das Signal an jeden Dritten: Wage es nicht, deinen Fuß auf den Boden der Nato zu setzen. Sonst hast du es nicht nur mit einem Land, sondern gleich mit allen 29 und bald mit 30 zu tun.

Müsste die Nato gerade Russland gegenüber defensiver auftreten, um nicht ungewollt eine Eskalation zu provozieren?

Wir treten in keiner Weise offensiv auf! Unser wichtigstes Angebot ist Dialog. Die Nato ist immer dialogbereit. Aber wir sagen auch: Wir achten darauf, dass keiner uns unsere Freiheit nimmt. Dialog und Verteidigungsfähigkeit, das sind zwei Seiten einer Medaille.

Das klingt zu Ende gedacht nach einer Art zweitem Doppelbeschluss?

Nein. Wir wollen Frieden, aber wir wollen nicht, dass andere uns das nehmen, was wir als Grundlage der Nato ansehen. Wir sind ein politisches Bündnis, das sich zu Werten bekennt, aber auch fähig, uns notfalls mit militärischen Mitteln zu verteidigen. Wir greifen keinen an, aber wir wollen auch nicht angegriffen werden. Die Menschen erkennen und schätzen, was sie an den Werten des Westens haben.

Bemessen sich diese Werte am prozentualen Anteil des Rüstungsetats?

Nein, aber daran misst sich, ob wir zu dem stehen, was wir zugesagt haben. Da darf ich meine eigene Bundesregierung daran erinnern, dass wir in Wales unter dem Eindruck der Annexion der Krim gesagt haben: Wir streben zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes bis 2024 an. Nicht weil US-Präsident Trump das so will, den gab’s damals noch gar nicht. Sondern weil wir das für richtig halten. Wir müssen gut ausgerüstete Streitkräfte haben, um auf den Eventualfall vorbereitet zu sein. Deswegen bin ich froh, dass die Fraktionen der Koalition in einem gemeinsamen Antrag für den Donnerstag gesagt haben: Der Bundestag fordert die Regierung dazu auf, sich auch weiterhin zu den Vereinbarungen in der Nato zu bekennen. Das sollte sich auch der Herr Finanzminister anschauen. Jeder muss seinen fairen Beitrag leisten, da kann nicht einer sagen: Ich mach da weniger, die anderen machen schon.

Werden wir in 30 Jahren 100 Jahre Nato begehen?

Da bin ich ganz sicher. Wenn sie weiterhin fähig ist, sich neuen Herausforderungen anzupassen, dann haben wir sie auch in 30 Jahren noch.

In welcher Rolle? Es gab die Tendenz zum globalen Interventionsdienstleister. Jetzt geht es wieder Richtung klassische Landesverteidigung?

Ich bin der Meinung, dass Bündnis- und Landesverteidigung eine viel größere Rolle spielen, als sie das in den letzten Jahren getan haben.

Es gab einmal die Vision, dass Russland eines Tages Nato-Mitglied werden könnte…

Das halte ich für ziemlich abwegig, wenn ich sehe, zu welchen "Prinzipien" sich der jetzige russische Präsident Putin bekennt. Das ist Lichtjahre von dem entfernt, wozu die Nato steht.

Und wenn wir über kommende Jahrzehnte reden?

Die Nato ist ein wertegestütztes Bündnis. Wenn sich Staaten ändern und auf den Boden dieser Werte kommen, dann kann man über alles reden. Aber heute sage ich glatt: Nein!

Das heißt umgekehrt, man müsste einen Staat, der sich von den gemeinsamen Werten entfernt, ausschließen?

Man kann und muss mit Nato-Staaten sprechen, wenn sie sich zu weit von unseren Werten entfernen, und alles dafür tun, sie auf dem Boden der Werte zu halten, für die wir gemeinsam eintreten. Ausschließen? Das Thema stellt sich im Moment nicht.

Dass die Türkei sich auf den Rand dieses Bodens zubewegt, würden Sie aber auch sagen?

Ja, aber die Kommunalwahlen am Wochenende haben gezeigt: Da wackelt etwas ganz gehörig im Gefüge. Vielleicht kommt Präsident Erdogan ja jetzt zur Besinnung und erkennt, dass eine Rückkehr zu mehr Demokratie und mehr Freiheit für die Menschen in seinem Land auch wieder zu mehr Zustimmung führt.