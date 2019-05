Von Michael Abschlag

Heidelberg. Wer in Deutschland lebt, kann sich frei bewegen - er kann also leben und arbeiten, wo er will. Bei einer Gruppe in Deutschland wird dieses Recht allerdings eingeschränkt: bei Flüchtlingen, die oft einer Wohnsitzauflage unterworfen sind. Die sorgt regelmäßig für Diskussionen. Denn der Grundgesetzartikel bezieht sich zwar nur auf Deutsche - doch die Freizügigkeit findet sich auch in der Genfer Flüchtlingskonvention.

Hintergrund Die Grundrechte: Artikel 11 "Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet." (Abs. 1) Die Grundrechte: Artikel 11 "Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet." (Abs. 1)

Wie funktioniert die Auflage? Die Wohnsitzauflage wurde erstmals 2016 eingeführt, um die Verteilung der Flüchtlinge zu steuern. "Die Betroffenen werden zunächst auf ein Bundesland beschränkt", erklärt Hannah Hebbelmann von der Diakonie Heidelberg. "Das Recht auf freie Wohnsitzwahl innerhalb des Bundeslandes kann im Einzelfall außerdem durch eine Anordnung der Ausländerbehörde beschränkt werden." Die Auflage müsse aber der Integration dienen. "Gegen die Wohnsitzauflage kann man also durchaus Widerspruch einlegen und die Streichung beantragen", so Hebbelmann.

Dürfen Betroffene ihren Ort verlassen? Die Begriffe Wohnsitzauflage und Residenzpflicht werden häufig synonym verwendet, meinen aber zwei unterschiedliche Phänomene. Die Residenzpflicht gilt für Asylbewerber, deren Antrag noch bearbeitet wird. Sie dürfen einen bestimmten Ort nicht verlassen. Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz oder Geduldete erhalten dagegen eine Wohnsitzauflage. Sie können im Schengenraum frei reisen, dürfen aber nicht umziehen.

Gibt es Ausnahmen? Ja. "Zum Beispiel wenn die Person einen sozialversicherungspflichtigen Job mit mindestens 15 Stunden pro Woche hat und sich mit diesem Job selbst finanzieren kann", so Hebbelmann. "Oder wenn jemand eine Ausbildung oder ein Studium beginnt." Diese "Integrationsleistungen" wirkten sich im Bezug auf die Wohnsitzauflage auch auf Familienangehörige aus. Außerdem könne man bei "Härtefällen" die Aufhebung beantragen.

Was bedeutet die Auflage im Alltag? Die Wohnsitzauflage soll verhindern, dass Neuankömmlinge vor allem in die Städte und Viertel ziehen, in denen Landsleute leben. Es gibt aber auch starke Kritik. Denn die Auflage kann die Lebensqualität des Betroffenen stark beeinträchtigen. "Das kann etwa bedeuten, dass Bindungen von Eltern zu volljährigen Kindern, anderen Verwandten oder andere soziale Bindungen bei der Wohnsitzzuweisung nicht berücksichtigt worden sind", sagt Hebbelmann.

"So kann es etwa passieren, dass ein Teil der Familie Heidelberg zugewiesen worden ist, während sich ein anderer Teil in Hamburg befindet." Die Trennung von der Familie und anderen engen sozialen Bindungen erschwere auch die Integration. "Auch kann es zu Schwierigkeiten kommen, wenn jemand beispielsweise einen Ausbildungsplatz gefunden hat und dafür umziehen muss."