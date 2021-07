Auch wenn unsereiner nur noch auf einem abgestorbenen Nervenast dem Treiben zuschaut, als Alternative zur aktuellen Klimakatastrophe geht die Kickerei noch durch. Das fußballerische Zwergensterben setzt sich fort. Zum Teil mit hohem Unterhaltungswert: Die Hinrichtung der Schweizer beim Elfmeterschießen hat geradezu erschüttert. Da geriet sogar das nationale Selbstbild ins Wanken: Von Wilhelm Tell zu Wilhelm Daneben in fünf Minuten. Ein Schlag in die frischgemolkene Alpenmilch. Aber all dies schmälert nicht das eigene Versagen. Und ändert wohl nichts daran, dass die Virusvariante Uefa in Wembley als Siegerin vom Platz gehen wird. Denn so schnell kann gar niemand impfen, wie derzeit in vollen Stadien und auf Partymeilen aerosoliert wird.