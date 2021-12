Die Lieder, die Politiker sich zum Abschied beim Großen Zapfenstreich wünschen, sagen viel über sie aus. Man denke nur an Gerhard Schröder, der sich Frank Sinatras "My Way" wünschte, die heroisch-pathetische Hymne aller Narzissten und Selbstdarsteller. Und Merkel? Klar, für die wohl sozialdemokratischste CDU-Kanzlerin aller Zeiten soll es "rote Rosen regnen" (Hildegard Knef). Überraschender ist Nina Hagens "Du hast den Farbfilm vergessen". Wobei Merkel in ihrer Amtszeit vieles vergessen hat – die Klimapolitik, die Digitalisierung, den Aufbau eines Nachfolgers – aber nie den Farbfilm. Andererseits handelt das Lied von einer Frau, die sich über einen Mann ärgert. Und das ist schließlich ein Grundmotiv ihrer Kanzlerschaft.