Hermann Hesses Segen haben die Koalitionäre schon mal. Von dem stammt der gute Rat, sich "ohne Trauern in andre, neue Bindungen zu geben". Na also! Vielleicht blättern die Koalitionsverhandler ja noch ein bisschen in ihren Poesiealben und schreiben dann, mit korrekter Fußnote, in ihren Vertrag: "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." Ist auch von Hesse, passt aber gut auf die heutigen Herausforderungen wie den Klimawandel. Oder auf den Plan, gigantische Investitionen zu stemmen, ohne eine einzige Steuer zu erhöhen oder Schulden zu machen. Hat das die SPD nicht gerade erst als Voodoo gescholten? Hesse hätte es wohl ganz ähnlich gesagt. Nur schöner: "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne".