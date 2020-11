Wer einmal lügt, dem … Vergessen wir das. Der Glaube an Trumps Aufrichtigkeit setzt nach über 20.000 Lügen im Präsidentenamt völlige Blind- und Taubheit voraus. Aber es konnte vor diesem Charakterhintergrund nicht überraschen, dass der Narzisst, von seinem Sieg fest überzeugt, sich staatsstreichartig zum Gewinner erklärte, Betrug unterstellte und das Ende der Auszählung verlangte. Was ein Licht auf seine autokratische Ausstattung wirft, die ihm daheim und im New Yorker Mafia-Milieu vermittelt wurde. Vier weitere Jahre Trumpismus? Das halten Amerika, die Welt und unsere ins künstliche Koma versetzte Freundschaft kaum unbeschadet aus. Aber die Hoffnung stirbt erst nach Auszählung aller Stimmen, auch jener, die per Brief abgegeben wurden.