Auf die richtige Schreibung sollte man bei dem, was Olaf Scholz kürzlich in die Welt gesetzt hat, nicht so genau achten. Denn lautgemalt ist ein Wumms kein zartes Lüftchen, sondern ein akustischer Kaventsmann. Also was großes. In Zahlen: Ein Wumms sind 130.000.000.000 Euro. Und haut das mit dem Wumms zur Wiedererweckung der ins künstliche Koma versetzten Wirtschaft nicht hin, wären weitere Wümmse nötig. Ein Wumms, der nach hinten losgeht, ist laut Wirtschaftsminister Altmeier ein Bumms. Also das, was passiert, wenn – diskriminierungsfrei gesprochen – ein Autofahrender aus Versehen den Rückwärtsgang einlegt, Vollgas gibt und gegen die Wand hinter ihm donnert. Das wäre folgerichtig ein Wumms di Bumms. Wir drücken Olaf Wumms die Daumen.