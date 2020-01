Nehmen wir, zum Abschied, die Briten noch ein letztes Mal beim Wort. Auch wenn es auf der Insel natürlich nicht Katzen und Hunde regnet. Derlei muss man ja immer mit einer Prise Salz nehmen. Aber was den Brexit angeht, sind wir wirklich zwischen einem Felsen und etwas ganz Hartem gefangen. Unsere Tasse Tee ist er sicher nicht, war er auch noch nie. Aber die Briten haben nun mal alle Vorsicht in den Wind geworfen und wollen es einen Tag nennen. Also blättern wir diese Seite jetzt endlich um. Und hoffen, dass die Briten und ihre Wirtschaft dabei nicht aus dem Feuer in die Bratpfanne geraten. Also schlagen wir nicht weiter um den Busch herum, sondern beißen in die Kugel. Anders gesagt: Aufwachen und den Kaffee riechen! Es ist Zeit, Lebewohl zu sagen.