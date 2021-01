Nicht einmal mit Perücke und wallendem Hermelin käme man auf die Idee, Putin für Ludwig XIV. zu halten. So wenig, wie man sich vorstellen kann, den Sonnenkönig mit nacktem Oberkörper durch den Park von Versailles reiten zu sehen. Aber zu den Vorlieben für Prunk und Protz – bei gleichzeitiger Verachtung für das bestohlene Volk – gibt es Parallelen. Dass Putin mit dem Krim-Palast seiner Oligarchen-Freunde und "entfernten Verwandten" kalt erwischt wurde und in einem blauen Meer von Ausflüchten schwimmt, stärkt die Opposition. Sie taucht sogar die Krim-Annexion in ein anderes Licht. Aber sie bedroht die Macht des neuen Zaren nicht. Nur das Residieren im Palazzo Prozzi mit seinen vergoldeten Klobürsten dürfte ihm jetzt doch vergällt worden sein.