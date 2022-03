Es hilft nicht, zu wiederholen, dass Herr P. "verrückt" sei. Was zutreffend heißt, dass er geistig neben der Wirklichkeit steht. Es hilft jedenfalls nicht, solange seine Militärs tun, was er sagt, und sei es noch so ungeheuerlich. Die so bezeichnete "Spezialoperation" gegen die Ukraine entspricht im Übrigen exakt seinem Konspirationshintergrund beim KGB. Die Russen lieben das Spezielle: Unzählige Spezialeinheiten machen zu Hause und weltweit die Drecksarbeit. Apropos: Auch wir bewegen uns seit gestern am Rande eines Höchst-Strafmaßes von 15 Jahren Lager, wenn wir den Vernichtungs- und Eroberungskrieg von Herrn P. so nennen. Aber noch reicht sein Arm nicht bis hierher. Das wird auch so bleiben. Mit besten Grüßen: Wir sind alle Ukrainer.