Bald können Sie womöglich einen Zug nehmen. Gut, nicht am Bahnhof, aber beim Dealer ihres Vertrauens. Dass die Drogenbeauftragte begrenzt Cannabis freigeben will, ist interessant – auch wenn sich dadurch in der Sache wenig ändern würde. Eher könnte man von einer geplanten Benebelung junger Wähler sprechen. Aber Macht ist eben auch eine Droge, und in der CDU geht die Angst um, nach der Wahl auf kalten Entzug gesetzt zu werden. Immerhin zeigen die Grünen ja, wie es gehen kann: Erst der rauschhafte Höhenflug, dann der böse Kater. Dass Laschet in hoher Dosierung die Entschlusskraft schwächt, ist auch ein Problem. Und Olaf Scholz wirkt zwar wie ein verschreibungspflichtiges Betäubungsmittel. Aber nach 16 Jahren Sedativa haben wir uns daran auch gewöhnt.