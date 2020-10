Zum Glück ereignet sich das Unwahrscheinliche, bei dem das eine richtige Ergebnis gegen 140 Millionen mehr oder weniger falsche steht, nicht so oft. Sonst würde es banal. Dass eine Frau aus dem kargen Zollernalbkreis am Samstag den Lotto-Jackpot mit 42.583.626,40 Euro abgeräumt hat, ist schön, kann uns im Prinzip aber ähnlich egal sein, wie wenn in Peking ein Fahrrad umfällt. Wir haben nichts davon. Fremdfreuen ist so nutzbringend wie Fremdschämen. Aber dass sich die Dame mit dem Haufen Zaster auch eine Menge neuer Sorgen ins Haus holt, steht ziemlich fest. Der Lohn für die Millionen Spieler, die den spektakulären Großgewinn Einzelner finanzieren, ist die schöne Hoffnung jede Woche. Die aber stirbt, wenn es wirklich passiert. Wollen wir das?