Es ist eine Weile her, da sagte ein prominenter Liberaler, seine Partei habe als Marke "generell verschi...". Jetzt, zehn Jahre später, schickt sie sich an, wieder in die Regierung einzutreten. Nach einer harten Zeit in der politischen Wildnis. Ob es mit einem neuen Namen schneller gegangen wäre? Das scheint man bei Facebook zu denken, wo Mark Zuckerberg ernsthaft über eine Umbenennung nachdenkt. Dabei glaubt doch auch keiner, KFC Uerdingen kicke besser als das alte Bayer 05. Oder Vaxzevria hätte weniger Nebenwirkungen als AstraZeneca. Und Twix schmeckt auch immer noch wie Raider. Für Namenswechsel gibt es nur einen guten Grund: wenn man die Frau oder den Mann fürs Leben gefunden hat. Ansonsten verbietet ja sogar Facebook, sich einfach so einen neuen zuzulegen.