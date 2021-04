Die Kunst der Mimikry gehört in der Tierwelt zu den Methoden, mit denen sich manche Spezialisten durch Farb- oder Formänderung entweder schützen, oder ihre Opfer täuschen. Bei Politikern ist der Hang, in andere Identitäten zu schlüpfen, nicht so ausgeprägt. Dazu braucht es schon viel Selbstbewusstsein. Berühmt für seine Maskeraden ist nur Markus Söder, der schon als Märchenkönig Ludwig II., als Marilyn Monroe oder als grünes Sumpfmonster Shrek überraschte. Je nach Ausgang des Kandidaten-Dramas bei der Union könnte er auch mal den Armin Laschet mimen. Oder gleich den Habeck, bzw. die Baerbock? Nach einer Woche Söderalismus gibt es aber daran keinen Zweifel: Am überzeugendsten ist der bayerische Wechselcharakter, wenn er sich selbst spielt.