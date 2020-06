Zu den Allgemeinplätzen, auf denen man sich gern die Füße vertritt, gehört das Adjektiv "relativ", das nur in Grenzen zutreffend, in seiner Gültigkeit eingeschränkt – und damit um drei Ecken mit dem "Fake" verwandt ist. Schönheit ist so ein relativer Tatbestand. Hässlichkeit auch. Und das Relative kann sich mal kleinmachen oder über andere Dinge erheben: Wann haben wir zuletzt über das Wetter gemault, das befürchten lässt, der Sommer könnte ins Wasser fallen? Eben: Weil das Wetter relativ unwichtig ist, so lange wir bei jedem neuen Corona-Ausbruch in China oder in den Favelas deutscher Fleischfabriken heftig zusammenzuzucken. Dafür begrüßen wir jede vage Neuigkeit zum Thema Impfstoff mit fast absolutem Glauben an den baldigen Erfolg.