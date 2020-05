Wie fast jeder Vergleich hat auch dieser eine Gehbehinderung: Lange vor Corona verfolgte die Autoindustrie schadstoffmäßig das umgekehrte Virus-Prinzip. Heißt: Während das Auto als geschützter Raum geschätzt wird, haute es aus den manipulierten Dieselmotoren den Dreck raus. Und so wie Sars-CoV-2 das Wort Schuld nicht kennt, sondern nur seine Vermehrung betreibt, verhält sich auch VW und erhöht die Gewinne – auf 18 Milliarden 2019. Nach dem BGH-Urteil ist jedoch die Sache mit der Betrugssoftware moralisch und juristisch klar: Wer bescheißt, bezahlt – auch mit seinem Ruf. Er sollte die Erwartung an eine "Auto-Prämie" ganz tief hängen. Prämie kommt nämlich von "praemia", was Belohnung oder Auszeichnung heißt. Und sich die Frage stellt: wofür?