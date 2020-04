"Covid-19" würde sich nur holprig in den Text einbauen lassen. Wem derzeit das Lied: Wir lagen vor Madagaskar … in den Kopf kommt, dem sei gesagt: Jene Crew, die täglich kleiner wurde, hätte gern mit uns getauscht. Verbürgt ist die Story nicht. Der Sache nach könnte es sich um Schiffe des 2. russischen Pazifikgeschwaders gehandelt haben, die im Krieg gegen Japan 1905 vor der Insel Nosy Be nahe Madagaskars festsaßen. An Bord war eher Typhus als Pest. Doch einen maritimen Bezug zu uns, die wir seit genau 40 Tagen in lockerer "Quarantäne" verharren, gibt es: quarantaine de jours – 40 Tage wurde früher einem Pestschiff die Einfahrt in den Hafen verwehrt. Danach konnte man es meist nur noch abfackeln. Da sind unsere Optionen viel besser.