Was ist der Unterschied zwischen dem Weltklimarat und der Rückreisewelle am Ferienende? Eigentlich nur der Rhythmus, in dem sie die deutsche Politik total überraschen. So gesehen ist auch das neue Normal gar nicht so anders als das alte. Ist doch irgendwie beruhigend! Das IOC feiert durchweg fragwürdige Spiele als die besten aller Zeiten. Die Grünen setzen aus luftigen Höhen einen Wahlkampf in den Sand. So weit, so bekannt. Und jetzt bringt sich, pünktlich zur Urlaubszeit, die GDL mal wieder in ihrer Bedeutung als Ganz Deutschlands Liebling in Erinnerung. Alles wie früher! Nur dass in NRW derzeit noch einige Hundert Kilometer Gleise mehr fehlen, auf denen die Züge streiken könnten. Aber daran will man sich dann lieber doch nicht gewöhnen.