Die Erfahrung bestätigt sich immer wieder, dass unter allen Freuden die Vorfreude am schönsten ist. Weil eine erfüllte Freude oft schnell vergeht. Seltener beschäftigen wir uns indes mit dem Gegenstück der Vorfreude - mit der vorauseilenden Verlustahnung oder bangen Erwartung. Diese kann sich an Sachen wie an Personen festmachen. Der zweite Fall ist selten so anschaulich geworden, wie jetzt, wo die Endzeit-Kanzlerin im Katastrophengebiet traumwandlerisch richtig macht, was staatliche Repräsentation zwingend verlangt. Dagegen steht – schwer zu verdrängen – das Bild des Jecken und potenziellen Nachfolgers, der schon vor Amtsantritt den tieferen Unernst politischer Betroffenheitsrituale offenbart: Laschet uns lachen. Ob’s passt oder nicht.