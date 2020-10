Die Krise ändert viel: Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän, äh, Lokführer. Auf der Fahrt nach Basel haben wir die Reisehöhe von 97 m erreicht, die Geschwindigkeit beträgt 160 km/h. Nächster Halt Mannheim. Ein Scherz? Bei der Lufthansa hängen 1000 Piloten in der Luft. Nicht über, sondern tief unter den Wolken. Und die Schweizer Pilotenvereinigung hat bei der Staatsbahn SBB schon wegen Umschulung angefragt. Ja, das ginge, meint man dort. Die goldenen Streifen würden die Zugpiloten gern in den Führerstand mitnehmen. Etwas Lametta täte der Bahn gut. Sie wären zwar überqualifiziert und unterbezahlt. Aber nah an ihrem kindlichen Berufswunsch. Nur dass die Passagiere unterwegs ständig ein- und aussteigen wollen, daran müssten sie sich gewöhnen.