Der Zaun ist hoch umstritten. Während die Regierung in dem Bauwerk, das sich schon bald entlang der kompletten Staatsgrenze ziehen soll, einen wichtigen Schutz vor unerwünschten Eindringlingen sieht, kritisiert die Opposition die Barriere als nutzlose Symbolpolitik. Neben den enormen Kosten verweisen Kritiker auch darauf, dass der Zaun das grenzüberschreitende Zusammenleben einschränken werde und Wildtiere in ihrem Lebensraum stören könnte. Dass der Zaun nur etwa 1,50 Meter hoch sein soll, liegt allerdings nicht daran, dass das Parlament der Regierung nicht genügend Geld bewilligt hätte. Vielmehr wurde diese Höhe von Experten als völlig ausreichend angesehen - für den Wildschweinzaun an der deutsch-dänischen Grenze.